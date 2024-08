Objavljena prva velika prognoza za ovu zimu: Evo što nam donosi utjecaj slabijeg fenomena El Niñe

Prvi pogled na dugoročnu prognozu za zimu 2024./2025. pokazuje utjecaj slabije El Niñe, što bi moglo donijeti više temperature i niže količine snijega u Europi, objavio je u prvim prognozama za iduću sezonu Severe Weather Europe. Uz to, prati se i polarni vrtlog koji se pojavljuje ujesen, a koji uvelike pokazuje kakvu bismo zimu mogli imati.

Inače, fenomen El Niñe označava hladnu fazu, dok toplom fazom nazivamo El Niño. Najnovija NASA-ina analiza oceanskih anomalija ovog kolovoza pokazuje valovite linije površinskih voda hladnijih od normalnih u Pacifiku, što je velik znak nastajanja sljedeće faze La Niñe.

Kako nam promatranje oceanskih anomalija pokazuje kakvo će vrijeme biti? Severe Weather objašnjava kako su upravo ova dva fenomena ključna za promatranje dugoročnih prognoza, a cirkulacija zraka pod ova dva fenomena utječe na tropsku kišu, tlak i razmjenu energije između oceana i atmosfere.

- Možemo reći da se ove oceanske anomalije ponašaju kao kontrolna svjetla na kontrolnoj ploči vašeg automobila. Dakle, oni ne samo da imaju vlastiti utjecaj, već signaliziraju i cjelokupno stanje atmosfere - objašnjavaju prognostičari.

POVEZANI ČLANCI:

Prema tri promatrana modela, jasno je kako će iduća zima, dakle mjeseci prosinac, siječanj i veljača, biti toplija od prosjeka. Veći dio Europe bit će pod utjecajem visokog tlaka koji se do kontinenta proteže s Atlantika, zbog čega se očekuje i sušnije vrijeme.

Prema podacima ECMWF-a, to znači i ispodprosječne količine snijega u Europi. Nad Skandinavijom se previđa više snijega nego što je to bilo ranije, i to zbog utjecaja lokalnog sustava niskog tlaka. Područje Hrvatske, suprotno od toga, bit će u zoni manjih količina snijega, kao i cijela Slovenija. Cansipsova prognoza za veljaču 2025. slična je ECMWF-ovoj i poakzuje manje oborina u većem dijelu Europe, a temperature će biti više od uobičajenih.

>> FOTO Znate li da kroz Hrvatsku protječe najhladnija rijeka na svijetu, evo o kojoj je riječ

Važno je spomenuti i polarni vrtlog koji se pojavljuje svake jeseni. Naime, radi se o velikom ciklonalnom području koje se vrti preko cijele sjeverne hemisfere te doseže visinu od više od 50 kilometara. Ako je polarni vrtlog snažan, to znači i jaku polarnu cirkulaciju te hladniji zrak u polarnim regijama, a time i blaže sezonske uvjete na području SAD-a i Europe. Nasuprot tomu, slab polarni vrtlog znači i poremećaje u mlaznim strujama, čime se hladan zrak teže zadržava na sjevernom polu te se ''prelijeva'' na područja SAD-a i Europe.

Prema najnovijim prognozama ECMWF-a, za iduću sezonu kasne jeseni i zime ima naznaka slabog polarnog vrtloga. To znači da bi hladniji zrak sa sjevera mogao lakše prodrijeti i do naših prostora, i to sve do proljeća.