Novo upozorenje povjesničara Geigera: Hrvatski borci za 'istinu' o Jasenovcu pozivaju se na navodnu izjavu generala JNA

Na mrežnoj platformi projekta CroFacta, koji se bavi provjerom točnosti informacija u hrvatskom i širem medijskom prostoru, objavljen je novi članak istaknutoga povjesničara s Hrvatskog instituta za povijest Vladimira Geigera, naslovljen „Što je o broju jasenovačkih žrtava 5. svibnja 1981. izjavio general JNA Kosta Nađ?“. Za razliku od svibanjskog članka, u kojem je upozorio na netočne tvrdnje objavljene na stranicama Spomen-područja Jasenovac i nakon kojega je dotadašnji ravnatelj Ivo Pejaković podnio ostavku, Geiger se ovaj put pozabavio širenjem dezinformacije o broju žrtava koncentracijskog logora Jasenovca.

Pojednostavljeno rečeno, u prošlom je članku prstom upro u autora ili autore lijeve, a sada u autore desne provenijencije. Riječ je o upornom prenošenju jedne davne tvrdnje koju je navodno izgovorio general JNA Kosta Nađ na 8. sjednici Saveznog odbora Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR) Jugoslavije 5. svibnja 1981., a koju je u broju od 6. svibnja 1981. objavio zagrebački Vjesnik. Prema Vjesnikovu izvještaju, general Nađ na toj je sjednici ustvrdio: „Kao da već odavno nije poznato i znanstveno utvrđeno da je u tom zloglasnom logoru likvidirano oko sedam tisuća, a ne ‘deseci tisuća’ nevinih ljudi, djece, staraca i žena.“ Da je istinita, ta bi tvrdnja bila prava senzacija, pogotovo zato što ju je izrekao partizanski general odlikovan ordenom narodnog heroja i bivši partijski moćnik, no nije bila istinita.

Već u idućem broju Vjesnik je objavio da mu se „potkrala štamparska pogreška“ te da je general Nađ zapravo rekao kako je u Jasenovcu likvidirano „oko sedam stotina tisuća“ nevinih ljudi. Unatoč ispravku, neki povjesničari, publicisti i novinari, koji se smatraju borcima za istinu o jasenovačkom logoru, i danas se pozivaju na pogrešno prenesenu tvrdnju generala Nađa. Među onima koji to čine, Geiger posebno ističe povjesničarku Blanku Matković, koju je u jednom svom znanstvenom članku nazvao „uzdanicom hrvatskih nacionalista boraca za 'istinu' o jasenovačkom logoru“.

Tu dezinformaciju ona je, zajedno sa suautorima Nikolom Banićem i Mladenom Koićem, prenijela u članku „Ruše li podatci JUSP-a Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću?“ objavljenom u Hrvatskom tjedniku 5. siječnja 2017. s naznakom „senzacionalno i ekskluzivno“. A taj članak potom su prenijeli hrvatski portali Croatia Rediviva, HrSvijet, Kamenjar, Narod i Hazud.hr. Autori toga članka spomenute tvrdnje o generalu Nađu i broju žrtava logora Jasenovac ponovili su više puta u različitim člancima, knjigama i predavanjima. Tragom toga, piše Geiger, pogrešno prenesenu izjavu generala Nađa širili su dalje Mijo Ivurek u članku „Istinu o jasenovačkom logoru nitko ne može zaustaviti“, objavljenom 27. srpnja 2018. u Hrvatskom slovu; zatim Naklada Pavičić na svojim mrežnim stranicama u povodu izlaska knjige Igora Vukića „Radni logor Jasenovac“; pa opet povjesničarka Matković u knjizi „Jasenovac i poslijeratni jasenovački logori“ koju je napisala sa Stipom Pilićem; pa Ivica Tijardović u osvrtu na tu knjigu objavljenom na portalu Projekt Velebit...

Zanimljivo je da je Blanka Matković tvrdnje iz svoje knjige ponovila i 2021. u Hrvatskom tjedniku u članku „Novosti iz galaksije Ive Goldsteina: od Australije do Jeruzalema ili kako hrabro kročiti kamo ni jedan čovjek nije išao“ iako je, kaže Geiger, znala za ispravak izjave Koste Nađa. Pogrešno prenesenu izjavu generala Nađa u svojoj knjizi „Jasenovački popis: lažne žrtve“ ponavljaju 2023. i Nikola Banić i Mladen Koić, koji zaključuju: „Nađ je to izjavio u novinama u vrijeme komunističke diktature, ali nakon smrti diktatora Broza poznatijeg kao Tito. Ta izjava je morala proći sve provjere prije objave, kako one podobnih novinara, tako i onu dežurnog redakcijskog udbaša i očito nije bilo primjedbi na sadržaj.“

Da je Banićev i Koićev zaključak točan, piše Geiger, ne bi bilo ispravka u Vjesniku od 7. svibnja 1981. godine. Ivica Tijardović svejedno u osvrtu na njihovu knjigu 2023. na Maxportalu, koji su preuzeli i neki drugi portali, primjerice Hrvatsko nebo, spominje broj od 7000 žrtava logora Jasenovac pripisujući ga neimenovanom generalu JNA. Na kraju svoga članka Geiger objašnjava da se general Nađ 1981. kritički osvrnuo na Enciklopediju hrvatske povijesti i kulture, objavljenu u studenom 1980., u kojoj pod natuknicom „koncentracioni logori“ piše: „Kroz taj logor prošli su deseci tisuća ljudi, od kojih je većina pogubljena u mnogim pokoljima što su ondje provedeni.“ Zbog te natuknice, koja je zadirala u službene teze o jasenovačkim žrtvama, Enciklopedija je bila politički prokazana i do kraja 1980-ih povučena iz prodaje.

Što je Nađ doista izjavio o Jasenovcu, može se provjeriti u različitim izvorima, kaže Geiger i čudi se onima koji šire tu dezinformaciju, jer „zaista bi bilo teško i povjerovati da general JNA Kosta Nađ, tada predsjednik SUBNOR-a Jugoslavije, nije izrekao onodobni jedino prihvatljivi, tj. službeni broj od 700 000 žrtava logora Jasenovac“.

