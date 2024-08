Novi incident na Hvaru: Četvorica pijanih mladići napali Jamajčanina, šef ih brani kao 'zlatne dečke'

Na Hvaru je došlo do novog fizičkog obračuna. Ovaj put je napadnut Raymond, Jamajčanin koji već godinama živi i radi na otoku i kojeg mještani nazivaju domaćim zetom zbog braka s otočankom. Prema informacijama Slobodne Dalmacije , prije dva dana četvorica mladića su ga napala. Raymond je nakon napada pokušao potražiti sigurnost u restoranu Alviž, gdje su gosti smirili situaciju i obavijestili policiju, koja je privela napadače na ispitivanje.

Ivica Bilandžić, vlasnik restorana u kojem Raymond radi, izjavio je da nitko točno ne zna što se dogodilo i smatra da su događaji bili rezultat pijanstva. “Momci koji rade za Šegu, mog prijatelja, cijeli su dan slavili i pili. Kada su se vraćali kući, nešto su dobacili Raymondu. On im se nasmijao ili odgovorio, došlo je do svađe, a Raymond je ušao u restoran. Nema tu nikakve zle namjere…”, rekao je Bilandžić.

Komentar na incident dao je i šef napadača, Dušan Šego. “Kao poslodavac mogu reći da su ti momci zlatni dečki. Nisam očekivao da će se ovakva situacija dogoditi, no dogodilo se izvan radnog vremena i to je van moje kontrole. Svaki zaposlenik koji nosi moju uniformu mora poštovati zakone”, izjavio je Šego. “Došlo je do male provokacije od strane Raymonda, koji je inače vrlo pristojan. Žao mi je što se to dogodilo jer Raymond uživa ugled kao pristojan čovjek u Hvaru”, dodao je.

Policija je potvrdila incident, navodeći da su službenici Policijske postaje Hvar završili kriminalističko istraživanje nad četvoricom osoba (29, 28, 26 i 22) zbog sumnje u prekršaje protiv javnog reda i mira. Sumnjiče ih da su “6. kolovoza oko ponoći, u alkoholiziranom stanju, nakon verbalne prepirke fizički napali i lakše ozlijedili 41-godišnjeg stranca koji je privremeno boravio u Hrvatskoj.”

Trojica mladića su privedena i zadržana na triježnjenju, dok je 29-godišnjak pušten uz mjeru opreza koja uključuje zabranu približavanja i uspostavljanja kontakta s oštećenim.

“Tri starija mladića sumnjiče se za prekršaje opisane u članku 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, dok se 22-godišnjaka sumnjiči za prekršaje opisane u članku 6. istog zakona. Slijedi podnošenje optužnog prijedloga protiv njih”, izjavila je policija za Slobodnu Dalmaciju.

