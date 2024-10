Nova TV i RTL idu na sud radi nedovoljnog ulaganja u hrvatske producente: Dobili prekršajne naloge od 100.000 eura

Nova TV i RTL Hrvatska izjavili su prigovore na prekršajne naloge Vijeća za elektroničke medije (VEM) od 100.000 eura, izrečene u lipnju, zbog premalog ulaganja u djela hrvatskih proizvođača, a sud će o tome odlučivati sredinom listopada. Sukladno odredbama Prekršajnog zakona, navedeni nakladnici su izjavili prigovore na izrečene prekršajne naloge te su predmeti proslijeđeni na postupanje nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, potvrdili su Hini iz VEM-a.

"Budući da postupak još traje (tek je započeo) ne možemo komentirati stanje predmeta pa tako ni navode okrivljenih u konkretnom predmetu. Ročišta su zakazana polovicom mjeseca listopada", istaknuo je hrvatski medijski regulator. Vijeće za elektroničke medije (VEM) u lipnju je izreklo prekršajne naloge od 100.000 eura Novoj TV i RTL-u Hrvatska zbog kršenja zakonske odredbe prema kojoj su nakladnici lani morali najmanje 2,5 posto ukupnog godišnjeg bruto prihoda osigurati za djela hrvatskih neovisnih proizvođača

Osim toga, hrvatski medijski regulator izdao je i prekršajni nalog od 6630 eura i odgovornim osobama (čelnicima uprava) Nove TV i RTL zbog kršenja navedene zakonske odredbe, te je naložio tim televizijama da u 2024., nadoknade iznos koji su lani propustili uložiti u djela hrvatskih neovisnih proizvođača. Prema prijelaznoj odredbi Zakona o elektroničkim medijima (članak 101) nakladnik televizije morao je osigurati u 2023. najmanje 2,5 posto godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga za djela hrvatskih neovisnih proizvođača, a od ove godine primjenjuje se zakonska odredba prema kojoj to iznosi najmanje pet posto.

Zakon propisuje da nakladnici koji u jednoj godini ne postignu zadanu kvotu djela hrvatskih proizvođača to moraju nadoknaditi iduće godine u povećanom dijelu na način kako to propisuje VEM svojim pravilnikom. Pritom VEM uzima u obzir nakladničke obveze informativnog, obrazovnog, kulturnog i zabavnog značaja prema gledateljima. Ove zakonske odredbe ne odnose se na nakladnika televizije koji ima koncesiju lokalne razine i nije povezan u nacionalnu mrežu, na nakladnike specijaliziranih programa te na nakladnike s niskim prometom ili malom publikom sukladno smjernicama koje izdaje Europska komisija. Predviđena kazna za premalo izdvojenog novca za djela hrvatskih neovisnih proizvođača televizijskim nakladnicima je od 100.000 do milijun kuna (13272 do 132.722 eura).

