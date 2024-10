Pravi gušt je na našim televizijama naići na domaći sadržaj koji ne izaziva instant osjećaj susramlja

Sjene prošlosti // RTL - dvije ruže

Hrvatska publika konačno je dočekala, nakon dugo godina, ozbiljne serije domaće produkcije. I RTL sa "Sjenama prošlosti" i Nova TV sa serijom "U dobru i zlu" napokon su se odmaknuli od nekog čudnog pokušaja stvaranja humorističnih sapunica koje su bile puno više "cringe" nego smiješne. I rezultat je odmah vidljiv. "Sjene prošlosti" prate živote četiriju žena, (ne)prijateljica koje vežu tajne i spletke još iz srednje škole. U priču su, naravno, utkane i ljubavne zavrzlame, prevare, novac, opasnosti… pa iako priča i izvedba imaju svojih mana, i iako to i dalje nije razina produkcije kakvu smo navikli gledati kod stranog sadržaja, činjenica je da je pravi gušt na našim televizijama naići na domaći sadržaj koji ne izaziva instant osjećaj susramlja. I čini se kako se publika na njega odmah "navukla". Kratki isječci koji se objavljuju na društvenim mrežama prikupljaju brojne komentare u kojima gledatelji veoma zdušno raspravljaju o tome tko je u pravu, a tko nije, na čiju stranu treba stati, a koga treba osuditi. Sve podsjeća na situaciju kada su se u 90-ima za likove iz sapunica i mise uplaćivale. Jer, bez obzira na to kakve predrasude netko imao o takvom sadržaju, činjenica je da on itekako može angažirati gledatelje i zato ga publika voli. Za pozitivce se navija, a negativce se prezire! A govoreći o negativcima, treba ovdje izdvojiti Ariju Rizvić i Jelenu Peričin kojima uloge negativki stoje sjajno.

U dobru i zlu // NOVA TV - dvije ruže

Dramska serija Nove TV "U dobru i zlu" dodatno je zanimljiva zbog činjenica da je inspirirana istinitim događajima. Ova telenovela, naime, prati priču o čovjeku koji je više od 20 godina živio dvostruki život. Kada članovima svoje dvije obitelji odlučuje priznati svoju tajnu, životi im svima budu prodrmani iz temelja. Već se iz ovog kratkog opisa može zaključiti da je radnja nešto drugačija od klasičnih zavrzlama, a mnogi gledatelji su komentirali kako ih ova serija na trenutka podsjeća na turske sapunice. U svakom slučaju, i ovdje je riječ o pozitivnom pomaku te o sadržaju koji će veoma lako privući gledatelje, a već nakon nekoliko epizoda možda će biti teško prestati gledati, uz sve zamjerke koje se možda odnose na produkciju, uvjerljivost glume ili rupe u radnji. Treba svakako izdvojiti povratak miljenika publike Filipa Juričića u ovakve serije i uloge koje mu najbolje stoje.

Ples sudbine // HRT 1 - jedna ruža

Govoreći o sapunicama i telenovelama, još prije nego što su zavladale turske, omiljene su svima bile meksičke i brazilske, a koje se na prvom programu HRT-a emitiraju u istom terminu već godinama, pa i desetljećima. Svakog radnog dana, oko 12.30 vrijeme je za jednu epizodu pa se tako trenutno može pogledati brazilski "Ples sudbine" koji ulazi u zadnji tjedan emitiranja. Unatoč tome što je možda nekima takav sadržaj već i dosadio, zapravo je odlično što HRT na takav način drži kontinuitet, a današnja raznolikost programa je ionako tolika da se možemo držati onoga - tko voli, nek izvoli.

Čudovišta // Netflix - tri ruže

Raznolikosti programa pridonose ponajviše streaming servisi poput Netflixa koji omogućuju gledateljima da gledaju što žele i kada žele. A čini se da većina publike itekako želi gledati "true crime" sadržaj, koji u središte radnje stavljaju istinite zločine. Tako je trenutno najveći hit serija "Čudovišta" o braći Menendez. Lyle i Erik su, naime, 1989. godine usmrtili vlastite roditelje, još uvijek su u zatvoru, a sada su postali slavni diljem svijeta upravo zbog serija. Štoviše, tvrde da u njima nisu dobro prikazani pa je na Netflix o njima stigao i - dokumentarac. I bez obzira na formu, rekordi gledanosti se obaraju, a fanova je sve više. U isto vrijeme bizarno i fascinantno...

