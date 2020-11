Od sutra se pripremite na dugotrajnu maglu i jutarnji mraz

Do vikenda će se nastaviti stabilno vrijeme, na moru i u gorju pretežno sunčano i razmjerno toplo, a po nizinama česta, ponegdje i dugotrajna magla i niski oblaci, osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, gdje će stoga biti i razmjerno hladno, gdjegod uz mogućnost izmaglice i rosulje.

U srijedu će na istoku Hrvatske prevladavati oblačno i maglovito. Sunčana su razdoblja moguća poslijepodne, ali samo u višim predjelima. Temperatura zraka bit će između -2 i 4 °C.

Izraženog dnevnog hoda temperature neće biti ni u središnjoj Hrvatskoj zbog magle i niskih oblaka koji se mogu zadržati i veći dio dana. U gorju je ipak velika vjerojatnost za sunčana razdoblja i temperaturu višu nego u nizinama, navodi DHMZ.

Na sjevernom Jadranu sunčano, u noći i ujutro još uz umjerenu, podno Velebita i jaku buru koja će oslabjeti. Po kotlinama Gorskog kotara i Like nakon jutarnje magle, danju će prevladavati sunčano, osobito u višem gorju. Jutro će u gorju biti hladno uz mraz, ali će danju uz obilje sunca temperatura porasti na 9 ili 10 °C, na Jadranu na 13 ili 14 °C.

Vedro će biti i u Dalmaciji, ali ujutro u unutrašnjosti mjestimice može biti magle i slabog mraza. Uz obalu će puhati umjerena bura koja će poslijepodne oslabjeti, a more će biti malo do umjereno valovito. Poslijepodnevna temperatura od 13 u Zagori do 17 °C na otocima.

Još toplije bit će na jugu Hrvatske, uz temperaturu zraka između 15 i 18 °C. Prevladavat će sunčano uz umjerenu buru koja će prema kraju dana slabjeti.

U većini nizina unutrašnjosti u sljedeća tri dana stabilno, što u ovoj situaciji znači maglu i niske oblake, gotovo cjelodnevne, iz kojih može biti slabe rosulje. Temperatura zraka uglavnom između -1 i 4 °C.

U gorju i unutrašnjosti Dalmacije će nakon jutarnje magle prevladavati sunčano i danju toplije nego u nizinama. U subotu postoji mogućnost slabih oborina.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, ali se povećava vjerojatnost za maglu i niske oblake, osobito na sjevernom dijelu. U subotu oblačnije, uz mogućnost za mjestimičnu kišu i umjereno jugo.