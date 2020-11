Na snazi crveni meteoalarm: U dijelovima Hrvatske moguć snijeg i orkanska bura

Vrijeme će u Hrvatskoj sutra biti umjereno i pretežno oblačno, javlja DHMZ. Ipak, zbog određenih vremenskih uvjeta za dio zemlje su na snazi crveni, narančasti i žuti meteoalarm.

Sutra moguć snijeg u gorju

Povremena kiša uglavnom je moguća u unutrašnjosti te na dijelu sjevernog Jadrana i to glavninom u noći i prijepodne. U višem gorju mogući su susnježica i snijeg.

Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje jak, ponajprije u gorju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare olujna, a na sjeveru i orkanska.

Temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti kretat će se uglavnom od 3 do 8 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre najniža jutarnja od 0 do 5, a najviša dnevna između 8 i 13 °C. Na Jadranu najniža jutarnja između 7 i 13, a najviša dnevna od 13 do 18 °C.

Na snazi crveni meteoalarm

DHMZ je za sutra izdao i crveno upozorenje za područje Velebitskog kanala te narančasto upozorenje za područje sjevernog Jadrana te cijelu Dalmaciju.

“Na području velebitskog kanala izdan je crveni meteoalarm gdje se očekuje vrlo jaka, mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra od 65-150 km/h. Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.



Na području riječke regije podno Velebita očekuju se orkanski udari bure s najjačim udarima vjetra od 110-165 km/h.

Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

Na području zapadne obale Istre, Kvarnera, Kvarnerića i cijele Dalmacije očekuje se ponegdje olujna bura s najjačim udarima vjetra od 65-110 km/h.

Budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, javljaju iz Ravnateljstva civilne zaštite.