Bura i mraz samo u jutarnjim satima, slijedi većinom sunčano vrijeme

Danas će vrijeme diljem zemlje biti većinom sunčano, ali u unutrašnjosti tek nakon magle i niske naoblake. Još će ujutro puhati jaka bura, a mraz će biti česta pojava.

Na istoku unutrašnjosti danas će biti promjenjiva naoblaka, no bit će i duljih sunčanih razdoblja. Jutro će biti hladno, a najviše dnevna temperatura između 5 i 7 °C.. Slična se temperatura očekuje i u središnjoj Hrvatskoj gdje će puhati slab vjetar, večeri na sjeverozapadu ponegdje do umjeren južni i jugozapadni, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Prevladavajuće sunčano, često i sasvim vedro bit će i u gorju te na sjevernom Jadranu, gdje će još ujutro bura mjestimice biti jaka, posebice podno Velebita. Poslijepodne će vjetar uglavnom biti slab pa će i more biti u daljnjem smirivanju. Mraza će biti u gorju i unutrašnjosti Istre, no ne može se isključiti ni mogućnost za slab mraz pri tlu i ponegdje duž obale. Prohladno će jutro biti i u Dalmaciji, gdje je također mraz vjerojatan u unutrašnjosti, a mjestimice ga pri tlu u zavjetrinama može biti i bliže obali. Sunčano će biti i na krajnjem jugu. Temperatura zraka ujutro od 3 °C u unutrašnjosti do 9 °C ponegdje na obali i otocima, a najviša dnevna oko 15 °C."

Foto: Ivica Beti Mraz u Međimurju

U prvoj će polovini idućeg tjedna na Jadranu biti promjenjive naoblake, no većinom će biti barem djelomice sunčano. Uz prolazno naoblačenje s ponedjeljka na utorak mala je vjerojatnost za mjestimice malo kiše. Ponovno će zapuhati umjerena i jaka bura, temperatura zraka uglavnom će biti u blagom porastu.

U unutrašnjosti će također od ponedjeljka biti više oblaka, no i dalje uz sunčana razdoblja. Vjerojatnost za dugotrajniju maglu povećava se sredinom tjedna, od srijede. Također će na prijelazu s ponedjeljka na utorak biti moguće slabe i rijetke oborine. Vedra noć ili uz tek malo oblaka te slab vjetar na kopnu za posljedicu će imati i nižu temperaturu pa će posvuda na kopnu biti jačeg mraza, prognozirala je dr. sc. Tanja Renko.