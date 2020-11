Za vikend stiže promjena vremena: Nedjelja ujutro za mnoge će biti neugodna

Vrijeme je pokazalo svu svoju raznolikost danas. Naime, dok su građani diljem Jadrana uživali u prekrasnom sunčanom danu i nadprosječnim temperaturama, svi oni koji žive u kontinetalnom dijelu Hrvatske suočili su se ove srijede s maglovitim i prohladnim vremenom. Slično vrijeme očekuje se i u četvrtak, dok u petak nas očekuje promjena.

- U petak slijedi nova promjena vremena s mjestimičnom kišom, u gorju i snijegom te padom temperature koji će "pojačavati" umjeren, gdjegod i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu još jača bura, koja će smetati normalnom prometovanju. Štoviše, mjestimice ga i sasvim onemogućavati sve do nedjeljnog prijepodneva - prognozira meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Očekuje se razvedravanje u subotu, no i temperature ispod ništice u nedjelju koje neće razveseliti mnoge.

Detaljnija prognoza

- U četvrtak će u zapadnoj Slavoniji iz magle i niskih oblaka izvirivati samo gorje. A u istočnoj Slavoniji i Baranji slab do umjeren jugoistočni vjetar najvjerojatnije donosi razvedravanje, uz porast dnevne temperature i do 12 °C. U središnjoj Hrvatskoj magla i niski oblaci, a sunce uglavnom samo na vrhovima gora. Temperatura većinom od 3 do 8 °C, a u sjevernim predjelima, gdje će noću još biti vedrine, ujutro može biti i hladnije. Tek krajem dana zapuhat će sjeverni vjetar, a zatim u noći mjestimice kiša - navodi dipl. ing Tomislav Kozarić.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, uz slab vjetar te mirno do malo valovito more. Ujutro se očekuje hladnije vrijeme nego u srijedu, dok u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje i kratkotrajna magla i slab mraz, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 15 i 19 °C. Slična temperatura zraka bit će i na jugu Hrvatske, uz uglavom suho vrijeme i barem djelomice sunčano.

Promjena u petak

Petak donosi promjenu vremena. U unutrašnjosti se promjena očekuje u obliku mjestimične kiše, umjerenog do jakog sjevernog vjetra te prodora zamjetno hladnijeg zraka zbog čega u gorju može pasti i malo snijega.

- U subotu vjetar slabi te se postupno razvedrava, a najhladnije bit će u nedjelju ujutro. Pritom će se temperatura sniziti i do -5 °C, osobito po kotlinama, a u nizinama će biti i magle - navodi meterolog te dodaje: - Na Jadranu u petak pak stiže prolazno naoblačenje, ponegdje uz malo kiše, vjerojatnije na sjeveru te prema otvorenom moru. Zapuhat će jaka i olujna bura, najprije na sjevernom Jadranu, a podno Velebita imat će i orkanske udare. U subotu razvedravanje, u drugom dijelu dana i slabljenje bure, no i daljnji pad temperature. U nedjelju sunčano.

VIDEO: Ekskluzivno smo isprobali dvije nove igrice za PlayStation 5