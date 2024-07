Nakon punih šesnaest godina vojni rok u Hrvatskoj se ponovno uvodi. Od siječnja 2025. godine, muški građani stariji od 18 godina će se ponovo obučavati za rukovanje oružjem, prema planu Vlade RH. Michael Martens, dopisnik njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) iz Zagreba, napisao je da je ovo prekretnica za Hrvatsku i vojnu službu u Europi. Pozvao se na izjavu ministara obrane Anušića da su pripreme za reformu završene i ostale su samo političke procedure.

Budući da još uvijek nisu ispunjeni svi infrastrukturni zahtjevi, posebno u obnovi vojarni i obuci časnika, nova obveza službe će se uvoditi postupno. Temeljni vojni rok bi trebao trajati tri mjeseca. Žene nisu obvezne, ali mogu volontirati, piše u svom članku Martens i dodaje kako država reagira na novu sigurnosnu situaciju i demografsku krizu. Oružane snage jugoistočne Europe pate od manjka osoblja., piše Fenix magazin.

Premijer Plenković ostaje dosljedan, a inicijativa ima do 70% potpore prema anketama. Neki komentatori spekuliraju da je to predizborni trik HDZ-a, ali nakon pobjede u travnju, HDZ i dalje podržava ovu politiku. Ministar obrane Anušić izjavio je da je vojna služba i društveno-politička zadaća koja bi trebala pomoći mladima da razviju uredan način života i smanje korištenje interneta. Planovi su popularni među generacijama koje su same služile vojni rok, iako je prije ukidanja vojnog roka stopa prigovora bila gotovo 90%. Anušić je potvrdio da će postojati opcija civilne službe za one koji ne žele nositi oružje. Oni bi mogli biti obučeni za civilnu kontrolu katastrofa, možda i s duljim stažem od temeljne vojne obuke, piše dopisnik FAZ-a.

Martens također spominje ključnu ulogu ruskog napada na Ukrajinu u hrvatskim planovima. Hrvatska je već naručila dvanaest rabljenih borbenih aviona Rafale od Francuske prije ruske invazije 2022. Prvih šest aviona je isporučeno u travnju ove godine, a preostali se očekuju do sredine 2025. Srbija također pokazuje interes za kupnju Rafale aviona, navodi FAZ.

