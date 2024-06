Milanović o vojnom roku: Na nekoliko pitanja treba dati jasne odgovore i onda donijeti odluku

- Današnje vrijeme je izazovno, opasnom i potencijalno pogibeljno, najopasnije od vremena kubanske krize iz 1962. Godine. Samo što je ta kriza trajala 13 dana, a ova traje 23 mjeseca. U toj situaciji Hrvatska vojska i hrvatska politika, domovinska politika, moraju voditi računa prvenstveno o hrvatskim interesima i hrvatskoj sigurnosti. Naravno, svjesna da je dužna biti i lojalna i poštena prema svojim saveznicima, ali ne biti u poziciji da odgovaramo za tuđe odluke i poteze koji mogu biti dalekosežni i opasni - rekao je predsjednik Zoran Milanović danas na svečanoj promociji polaznika vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

Upozoravajući kako je to stvarnost koju treba i reći, predsjednik Milanović je dodao: "Ne znamo kada će ta situacija završiti. Može završiti mirno, što želim i za što se zalažem koliko mogu u nadi da će prevladati pravda, da će napadnuti biti zaštićen, da će napadač na kraju snositi veće posljedice".

Nadalje, predsjednik Milanović je govorio o aktualnom stanju u Oružanim snagama. "Mi gradimo svoju profesionalnu vojsku već godinama, od 2008. godine isključivo profesionalnu vojsku uz jedan mali broj onih koji se prijavljuju na dragovoljno vojno osposobljavanje. Neki od njih i odaberu vojnu profesiju. Ali, Hrvatskoj u ovom trenutku nedostaje 2500 dočasnika, bez čega vojske nema. A to nije jedino bez čega vojske nema. Vojske nema ni bez vojnika i tu nam nedostaje 1500-2000 vojnika. Časnika imamo dovoljno. To je boljka i to je demografska rupa ili strukturna rupa s kojom su suočene sve zapadne vojske, svi naši saveznici. Nitko ne uspijeva popuniti vojsku u skladu s planovima i projekcijama onako kako bi trebalo biti", rekao je Milanović koji smatra kako su ljudi preplašeni i boje se zbog aktualnog stanja u svijetu i rata u Ukrajini te ih sve to tjera od vojnog poziva.

U tom je kontekstu iznio i svoj stav o uvođenju obveznog vojnog roka u Hrvatskoj, a što se već duže najavljuje. "U Hrvatskoj se priča već mjesecima o obaveznom vojnom roku, mada hrvatski Ustav za to ostavlja vrlo malo prostora. Obavezno je služenje vojnog roka ukinuto zbog toga što se mali broj opredjeljivao za vojničko služenje vojnog roka, a svi su birali civilno služenje. Sada kada se dosta o tome govori, treba biti razuman i odgovoran. Imamo li za to mogućnosti? To je tema za razgovor na najvišoj i najodgovornijoj razini, da zaključimo možemo li mi to. I ako možemo, kako? Imamo li dovoljno vojnika, kakva nam je popuna profesionalnih vojnika, imamo li dovoljno dočasnika i gdje će ti ljudi otići kada dođu ročnici na nekoliko mjeseci da se osposobe. To su pitanja na koja treba dati jasne odgovore i onda donijeti odluku", rekao je predsjednik Milanović.

A odluka o obveznom služenju vojnog roka može se donijeti, upozorio je predsjednik Milanović, "samo na najvišim i ustavnim tijelima koja su za to predviđena, a ne unutar nekakvih debatnih klubova". "Na takva kapitalna pitanja odgovore moramo tražiti zajedničkim naporima, s više glava, s istom svrhom i ciljem, a to je obrana Domovine - što je ključni zadatak Hrvatske vojske", poručio je Milanović.