Prijavljeno da se građanima daju dva listića umjesto četiri. Oglasilo se i Izborno povjerenstvo

Nezavisni kandidat za župana šibensko-kninskog Marko Jelić tvrdi kako je na području Šibensko-kninskom zabilježeno više slučajeva gdje su birači dobili dva listića umjesto četiri.

- Na šibenskom području niz je slučajeva gdje biračima daju samo dva listića umjesto četiri. Namjerno biracima ne davaju listiće za izbor za župana i zupanijsku skupštinu i to rade tek ako birači pitaju. To je prevara - rekao nam je Nezavisni kandidat za župana šibensko kninskog Marko Jelić.

GONG je pak izvijestio javnost kako su oni dobili nekoliko pritužbi da se slična stvar dogodila i u Zagrebu.

- U prvih sat vremena od otvaranja biračkih mjesta u Zagrebu Gong je zaprimio nekoliko pritužbi na biračke odbore da pitaju građane i građanke žele li glasati samo za gradonačelnika_ca ili i za preostale liste. Gong je o tome obavijestio Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, a oni su nas povratno informirali kako se ne radi o uputi ili namjernom obeshrabrivanju birača i biračica. Navode da su upoznati sa slučajevima te će poslati upozorenje svim biračkim odborima da nude sve listiće biračima i biračicama - navodi GONG.

Iz DIP-a su se oglasili i naveli što građani mogu u tom slučaju učiniti: - Birač koji je zbunjen ponudom biračkog odbora, može se vratiti i glasati za druge vrste izbora.

Poslali poruku

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba pozvalo je u nedjelju biračke odbore da biračima, bez da ih predhodno pitaju, uruče sva četiri listića za glasovanje nakon što su dobili dva prigovora da se birače pitalo hoće li glasati samo za gradonačelnika.

Martina Janković iz Izbornog povjerenstva Grada Zagreba rekla je da su odmah po dojavi poslali SMS svim predsjednicima i potpredsjednicima biračkih odbora u Zagrebu u kojem su ih uputili da biračima uruče sva četiri listića, bez prethodnog pitanja žele li glasati za sve vrste izbora.

Biračke odbore uputili su također da postupe po želji pojedinog birača tek ako izričito naglasi da želi glasati samo za određenu listu.

Zagrebačko Izborno povjerenstvo ujedno je putem medija uputilo birače koji nisu iskoristili pravo glasovanja na sva četiri listića da se mogu vratiti i glasati za preostale liste.

"Ako je netko glasao samo za gradonačelnika ili Gradsku skupštinu može se vratiti i glasati za Vijeće gradskih četvrti i mjesnih odbora", kazala je Janković, ustvrdivši da tim građanima nije uskraćeno pravo glasanja.

U zagrebačkom Izbornom povjerenstvu pretpostavljaju da su pojedini birački odbora možda tako postupali jer su zagrebački izbori specifični s obzirom na to da se, uz lokalne održavaju i mjesni izbori. No, drže da to nije bila masovna pojava niti je bilo zlonamjerno.

