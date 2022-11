Nevjerojatno! U dva dana u Petrovoj bolnici četiri žene rodile 10 djece

Gotovo nevjerojatna priča dolazi iz zagrebačke bolnice u Petrovoj. U samo dva dana četiri su žene na svijet donijele - desetero djece, devet djevojčica i jednog dječaka. Rođena su dva para blizanaca i dvije trojke, javlja HRT. Inače, trojke se u Europi rađaju u omjeru 1:8.000.

Marija, Cvita i Diva na svijet su stigle prije dva dana.



- Kada sam čula da nosim trojke, ispočetka je bio šok. Ne brinem se ništa, stvarno, ni za cure ni za sebe, super je sve. Tata je presretan, svaki dan nam je tu. Jedva čeka da izađemo, doma je sve spremno, tako da jedva čekamo šou, rekla je Dijana Dujić Zadro za HRT.



- Zahtjevno je voditi tu trudnoću, zahtjevan je i sam čin porođaja, objašnjava Mato Pavić, specijalist ginekologije.



- Najmanja djevojčica ima 1 kg, a najveća negdje 1.790 kg. One moraju biti prvo potpuno stabilno, na sobnom zraku normalno disati, moraju uspostaviti normalnu prehranu i sve. Ako bude sve onako kako mi priželjkujemo i očekujemo, možda za jedno mjesec dana, otprilike mogli bi očekivati njihov otpust, rekla je Sonja Anić Jurica, subspecijalistica neonatologije, za HRT.

Uz dvije trojke u Petrovoj su se rodili i dva para blizanaca. Dijani Filipović je ovo osma trudnoća, uz Kaju i Lucu ima još sedmero djece.



- Lijepa reakcija i djece i nas i evo svi jedva čekaju da dođemo. Stvarno su dobre, malo ova Kaja više pažnje traži, ali odlične su za blizanke, rekla je Filipović.



- Ako gledamo blizanačku trudnoću, to je dakle jedna trudnoća blizanačka na 50-100 porođaja, ako gledamo troplodne trudnoće, one su naravno još rjeđe i iznose negdje jedan na 8000 porođaja, dodao je Pavić.