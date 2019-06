'Neugodno mi je hodati s gostima po gradu, taj kult se širi kao epidemija'

Koliko god se "Čistoća" trudila da nam grad bude čist, malo domaći, malo turisti, malo manjak kanti za smeće, a malo vjetar, uspiju cijeli grad toliko išporkati da mi je vrlo često prosto neugodno dopratiti goste od njihovog automobila do apartmana, a kamoli ih možda odvesti negdje", splitska iznajmljivačica za Slobodnu Dalmaciju.

"Taj kult, ne znam kako to drukčije nazvati, hranjenja po ulicama kojemu su pogodovali i mnogobrojni fast foodovi i pekare na svakome kantunu iz godine u godinu se širi kao epidemija.

Normalno, oko onih malobrojnih kanti na ulicama vrlo često se desi da ima više smeća nego u kantama, a onda još ako se u to umiješa neki galeb ili neki od mnogobrojnih pasa bez uzice dođe se do situacije da treba preskakati preko masnih papira od bureka, plastičnih boca u kojima su ostaci cigareta, ispijenih "coffee to go", papirića od otvorenih sladoleda, pa do mudanata koje su na vjetru odletjele sa sušila, kao i svega i svačega drugoga", stoji u njenom dnevniku.

"Najbolji su mi oni koji iz dana u dan bacaju vreće iz svojih kuhinjskih kanti u obične male zelene kante za otpatke na ulicu jer su toliko lijeni napraviti 20 koraka više i te vreće ubaciti u kontejner kao što bi i trebali napraviti, tako da iz kanti vire ostaci poriluka, otvorenim plastičnih omota od mesa, do boca od jogurta i tetrapaka od mlijeka...

Iznajmljivači u privatnim kućama barem djelomično mogu utjecati na okoliš oko apartmana (barem u svome dvorištu ako ne mogu ispred dvorišta), dok iznajmljivači u stambenim zgradama ili dignu odmah ruke od toga ili se trude iz dana u dan upozoravajući susjede, čisteći okoliš ili možda plaćajući čistačicu.

Neki samoinicijativno bojaju ulaze zgrada, sade cvijeće i voćke uokolo te svojim primjerima ponekad potaknu i nekoga od susjeda na angažman oko uređenja i održavanja okoliša.

Mnogobrojni gosti, ako u kućnome redu apartmana ne pronađu informacije o smeću, javljaju se iznajmljivačima jer su u svojoj zemlji naučili pravilno odvajati otpad pa bi željeli tako raditi i na godišnjem te se raspituju na koji se način i gdje kod nas baca smeće.

Sjećam se prošle godine scene iz centra grada: čistačica je izišla iz apartmana s tri kese smeća: u velikoj su bile boce i ambalaža od salama i sireva, iz druge manje virili su prospekti, mape, reklame, a iz treće sve i svašta. Nakon minute vremena sve tri kese su odletjele u isti sivi kontejner...", napisala je.