Oglasio se i vlasnik restorana u kojem su lignje platili 600 eura: Cijene su točne, ali...

Javnost je nedavno šokiralo iskustvo američkih turista koji su ljetovali na popularnom grčkom otoku Mikonosu.

Šest porcija lignji naplaćeno im je skoro 600 eura, a šest lokalnih lager pivi 150 eura. Tri Cezar salate platili su 60 eura, dvije boce vode 17,80 eura, a čašu soka od rajčice 18 eura. Kad se sve zbroji, ručak su platili preračunato u kune, gotovo 6200 kuna.

Nakon što je njihova priča odjeknula u medijima, oglasio se i vlasnik restorana Dimitris Kalamaras.

Daily Mail poslao mu je upit o cijenama, na što im je odgovorio kako 'im je žao zbog načina na koji se njihov gost izražavao, ali cijene su točne'.

– Iako smatramo kako cijene odražavaju razinu naših napora, brige i kvalitete hrane koju serviramo na jednoj od najpoželjnijih plaža na svijetu, možemo suosjećati s nezadovoljnim gostom. No, reći da smo 'svjetska zamka' nije u redu. Ne samo zato što su cijene istaknute na ploči kraj ulaza kako bi svi mogli vidjeti koje su cijene prije nego što uđu u restoran, nego i zato što su jelovnici i katalozi ponuđeni svim gostima prije nego što naruče – stoji u izjavi vlasnika restorana.

Foto: TripAdvisor

– No, neki ne gledaju jelovnike nego naruče odmah. Ne zaustavljamo ih u tome. Koliko je vjerodostojna osoba koja kaže da je tražila cijenu pića/hrane, no da im je uskraćena ta informacija, a svejedno su naručili? – zapitao se on.

Kaže kako cijene svoje goste te da su 'čak osmislili posebne menije koji su nešto povoljniji i dopuštaju barem mali uvid u našu gastronomiju za one koji si ne mogu priuštiti to iskustvo'.

Zapitao se i zašto se u luksuznim hotelima sobe onda plaćaju od 200 do 500 eura za noć, a neki jaknu naplaćuju 50 eura, dok drugi traže tisuće.

– Jesmo li svi kriminalci, lopovi, loši ljudi? – pita se u svom priopćenju.

– Svi ste pozvani da dođete i isprobate našu kuhinju, uživate u jedinstvenom pogledu koji oduzima dah, osjetite vibracije i uživate u našim pićima i jelima posluženim uvijek s osmijehom. Ali molim vas, prvo provjerite cijene! Molim vas, dođite i budite suci. Ne dopustite da vas ljudi obmanjuju fotografijama računa koji su samo mali dio priče – zaključio je vlasnik skupog restorana.