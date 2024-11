Netko je skinuo spomenik četničkog vojvode: 'Vodio je masakr na Hrvate, tko god da je ovo napravio znao je da dolazimo'

U noći petak na subotu za sada nepoznata osoba, ili više njih, skinuli su ploču koja je bila postavljena na mauzoleju na mjesnom groblju u Borovu selu u spomen na Vukašina Šoškoćanina. Riječ je o osobi koja se predstavljala kao zapovjednik obrane Borova sela u proljeće 1991. godine i koja se smatra jednom od najodgovornijih osoba za smrt 12 hrvatskih redarstvenika 2. svibnja 1991. godine. On je u svojim izjavama poslije tog događaja u Borovu selu pred kamerama televizija iz Srbije govorio kako je on osobno ubio jednog ustašu kako je nazivao hrvatske policajce.

Na novinarski upit kada se to dogodilo i ima li ikakvih više informacija glasnogovornik PU vukovarsko – srijemske Dragoslav Živković samo kratko je odgovorio kako nije upoznat s događajem. Inače, mauzolej Šoškoćaninu je u više navrata do sada bio meta napadača pa je tako zalijevan bojom, zabilježena su i oštećenja i slično. Posljednji takav događaj, prije ovog uklanjanja ploče, dogodio se sredinom srpnja ove godine kada je također pod okriljem noći mauzolej bio oštećen. Na ploči koja je odnesena napisano je kako tu počiva Šoškoćanin koji je preminuo u 32 godini života kao i da je bio zapovjednik obrane Borova sela. Napisano je i kako je za narodnog junaka proglašen na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25. rujna 1991. godine.

Povodom uklanjanja ploče na svom Facebook profilu oglasio se i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava koji je rekao kako je Šoškoćanin bio četnički vojvoda koji je bio izravno odgovoran za smrt i masakr 12 hrvatskih redarstvenika. -Tko god ga je uklonio nakon što je 30 godina na hrvatskom tlu veličao četništvo i velikosrpsku politiku znao je da Domovinski pokret dolazi po Vukašina Šoškočanina! Znao je da intenzivno i u tišini radimo na novom Zakonu o grobljima uz pomoć kojega ćemo uskoro ukloniti sve takve spomenike s područja Hrvatske. Cilj koji ovakvim potezima želimo postići je da uklonimo agresore i zločince koji Hrvatsku nikada nisu htjeli, a da prostor otvorimo svima ostalima koji Hrvatsku žele graditi s nama – napisao je Penava.

Domovinski pokret već nekoliko godina unazad zalaže se za uklanjanje svih spomenika iz Domovinskog rata koji veličaju srpsku stranu i veličaju ostavštinu velikosrpske agresije. Takvih je spomenika na desetke na grobljima u Slavoniji, a jedan od njih je i ovaj Šoškoćaninu o kojem se do sada najviše govorilo. Prema ranijim najavama novi Zakon o grobljima će propisivati nadležnost, odgovornost ali i mehanizme i rokove uklanjanja takvih spomenika. Kada je riječ o samom Šoškoćaninu njegova smrt je i dalje misterija. Naime, on se službeno utopio u vodama Dunava 15. svibnja 1991. godine, odnosno nepuna dva tjedna od ubojstva hrvatskih redarstvenika u Borovu selu. Navodno kako je se čamac s kojim se vraćao iz Vojvodine prevrnuo i da se on utopio. Međutim, oni koji su ga poznavali govorili su kako je on bio odličan plivač te da je opcija da se utopio u Dunavu malo vjerojatna. Špekuliralo se kako je Šoškoćanin smrtno stradao u nekakvom međusobnom obračunu ali to do danas nije rasvijetljeno.

