Beljak: 'Netko će morati završiti u buksi. Ili ću ja na dugotrajni odmor u neku popravnu instituciju ili ćete vi'

Samoborska gradonačelnica Petra Škrobot i direktor gradskog poduzeća Komunalac Renato Raguž izvijestili su u srijedu da su u Komunalcu zatekli ukupni gubitak u iznosu od 9,9 milijuna kuna, potraživanja za komunalnu naknadu od 7,5 milijuna kuna i dugove starije od 15 godina. Gradonačelnica i direktor poduzeća rekli su na konferenciji za novinare kako je revizija utvrdila da su iza Komunalca godine nereda, tijekom kojih su se nizali gubici, koje će na kraju platiti građani.

Saborski zastupnik i bivši gradonačelnik Samobora reagirao je na Facebook grupi Grad Samobor - bivša gradska uprava na njihovu konferenciju za novinare.

"SAD JE DOSTA, PREŠLI STE GRANICU I EVO - IZAZIVAM VAS JAVNO:

ILI ĆETE DIGNUTI KAZNENE PRIJAVE PROTIV MENE, ILI ĆU JA VAS PRIJAVITI ZA KLEVETU I JAVNO SRAMOĆENJE!

Uopće neću komentirati ovu smiješnu gomilu laži, uvreda, kleveta i pokušaja obmana javnosti od strane ekipe koja u godinu i pol nije naučila niti elementarne stvari oko zakonskih odredbi načina funkcioniranja grada i gradskih poduzeća, u ovom slučaju Komunalca. Uostalom, to već komentiraju i korisnici i djelatnici Komunalca, samo na žalost vladajućih, u nimalo pozitivnom smislu.

Ali, ako su vam sve te silne i stotine tisuća kuna plaćene revizije pokazale da je sve to što govorite javnosti o meni i mom dvanaestogodišnjem poslovanju istina, zakonska dužnost vam je prijaviti me DORH-u, USKOK-u i OLAF-u. A ja se javno odričem saborskog imuniteta, kako bi me policija što prije mogla odvesti u Rementinec. Ili ću u suprotnom onda sigurno ja prijaviti Vas, po članima 148., i 149. KZ (sramoćenje, kleveta) ili, ako me lažno prijavite, onda po članku 304. KZ (lažno prijavljivanje kaznenog djela).

U svakom slučaju, netko će morati završiti u "buksi". Ili ću ja na "dugotrajni odmor" u neku popravnu instituciju ili ćete vi (na nešto kraći "odmor", do 3 godine). Ostaje naravno mogućnost da se javno ispričate, ali ta mogućnost je s obzirom na vaš kućni odgoj malo vjerojatna i po meni, prije "bu se Sava na Kranjsko okrenula".

Šteta, baš šteta što ste se odlučili tako ponašati. A mogli smo lijepo zajedno surađivati, mogao sam vam pomoći na 1000 načina, mogli smo zajedno raditi u korist Samobora, svatko sa svoje razine. Ali ne, Vaš strah da se ne bih slučajno ponovno kandidirao za gradonačelnika je očito prevelik, pa ste odlučili "zgaziti me"dok je vrijeme. E pa gospodo, mene pokušavaju zgaziti već 15 godina i još za sada nitko nije uspio, još sam nekim čudom tu. A pokušavali su to malo veći igrači od vas. Ali tko zna, možda vi ipak uspijete u onome u čemu nisu uspjele razne tajne službe, mafijaške strukture i HDZ - napisao je Beljak.

Raguž: Komunalac već godinama akumulira gubitak koji sada iznosi 9,9 milijuna kuna; Škrobot: Mi sad čistimo nered

„Što se financijskog poslovanja tiče, Komunalac već godinama akumulira gubitak koji sada iznosi 9,9 milijuna kuna. Ne znam je li bilo pogodovanja, ali imamo potraživanja od čak 7,5 milijuna kuna za komunalnu naknadu, a neki su dugovi stari i preko 15 godina”, rekao je Raguž koji je gradsko poduzeće preuzeo u siječnju.

Najviše nepravilnosti pronađeno je u sektoru gospodarenja otpadom, zbog čega je Komunalac 2020. godine izgubio dozvolu za gospodarenje otpadom na tri mjeseca.

„Dozvola je izgubljena jer je Komunalac kao odlagalište prijavio lokaciju koja se nalazi gotovo usred grada, pet minuta pješke od centra Samobora i 20 metara od Autobusnog kolodvora. Naravno da se na tu lokaciju otpad nije vozio, već je Komunalac divlje vozio i tri godine gomilao otpad na Trebežu”, kaže Raguž.

Nova uprava planira investicije u novi vozni park za prikupljanje otpada, kako bi zamijenila 20 godina stara vozila, te u novi sustav automatskog očitavanja spremnika.

Broj zaposlenika smanjen za 10 posto

Osim nepravilnosti u gospodarenju otpadom spomenuo je nepravilnosti s nekretninama, jer su neke od njih prešle u privatno vlasništvo, a nedostaju dokumenti iz kojih se mogu vidjeti sporni transferi.

„Mi sad čistimo nered i, kako stvari izgledaju, čistit ćemo ga još godinama“, ustvrdila je gradonačelnica Škrobot.

Nakon racionalizacije poslovanja smanjen je broj zaposlenika za 10 posto, kada se uzmu u obzir i zaposlenici koji će otići u mirovinu u sljedećih nekoliko mjeseci, kaže Škrobot.

„Raskid ugovora potpisan je s djelatnicima koji su uglavnom radili u administraciji i na srednjoj razini upravljanja, a stvorene uštede koriste se za povećanje plaća preostalim zaposlenicima, posebno onima na terenu”, poručila je.

Dio novca usmjerit će se prema većim naknadama za grobare, za rođenje djeteta i za otežane uvjete rada, najavila je Škrobot.