Nema više povlaštenog smještaja, uvode se stroge kontrole, ova europska država kreće u 'rat s migrantima'

Nizozemska će ograničiti izdavanje dozvola za tražitelje azila na najviše tri godine i uvest će granične kontrole sljedećeg mjeseca u sklopu šireg suzbijanja migracije azilanata, rekao je u petak nizozemski premijer Dick Schoof. Nizozemska po uzoru na Njemačku uvodi od studenoga kontrole na granicama kao dio šireg plana suzbijanja ilegalnih migracija i smanjenje broja tražitelja azila, što je jedan od ciljeva desne stranke Geerta Wildersa PVV koja se protivi useljenju muslimana u zemlju.

Osim što se ukidaju dozvole boravka na neodređeno jednom kada se osoba registrira kao tražitelj azila, vlada će također ukinuti povlašteni smještaj za one tražitelje azila kojima je dopušten ostanak. Umjesto toga će im na raspolaganju biti zajedničke stambene jedinice koje će im ograničiti mogućnost ujedinjenje s ostatkom obitelji. Nakon isteka tri godine, dozvole boravka će se ponovno razmotriti ako bi se odlučilo kome će boravak biti produljen, a tko će morati napustiti zemlju.

Schoof je rekao da sada ne može procijeniti koji će učinak imati te mjere, ali ih je odlučan provesti zbog obećanja biračima da će zaustaviti ilegalnu migraciju. - Vidjet ćemo što ćemo s tim mjerama postići, ali će taj cijeli paket mjera nesumnjivo utjecati na broj ljudi koji će doći u Nizozemsku i na broj onih koji će je napustiti" - rekao je premijer.

Wilders, čija je stranka dobila najviše glasova na izborima u studenom 2023., objavio je to u srijedu na X-u. Neće doći do izvanrednog stanja, ali bit će "hitnih strožih mjera". "Time sam stvarno zadovoljan", objavio je Wilders na X-u. Koalicijski partneri mjesecima su raspravljali o strožim pravilima o dobivanju azila u zemlji. Wilders se nadao proglašenju izvanrednog stanja kako bi se progurale stroge mjere bez odobrenja parlamenta. Druge stranke nisu se složile, tvrdeći da za to nema pravne osnove.

Koalicija si je postavila za cilj da vrati sirijske izbjeglice u dijelove Sirije koje proglasi sigurnima. Broj tražitelja azila u zemlji stabilizirao se na oko 40.000 godišnje. No teško im je pronaći smještaj, što je djelomično rezultat proračunskih rezova, a djelomično opće smanjene ponude smještaja u Nizozemskoj.

