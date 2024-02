'Ne mogu u mirovinu i nemam zdravstveno jer me javni bilježnik nije odjavio. A on je sad u penziji!'

"Nemam ni penziju ni zdravstveno, a isti bilježnik zbog kojeg nisam dobila rješenje o penziji, mirno je otišao u mirovinu!" Napisala je to na LinkedInu bivša poduzetnica koja je, ističe, nakon 38 godina radnog staža i 64 godina života izbačena iz sustava, a za to krivi neodgovornog zagrebačkog javnog bilježnika koji je propustio obaviti naplaćeni posao i na Trgovačkom sudu odjaviti ju s direktorskog mjesta u njezinoj tvrtki.

"Nažalost, shvatila sam to prekasno jer je tvrdio da je sve u redu", tvrdi. Dokumente mu je predala u siječnju 2021. Od 19. srpnja 2023. uz puni radni staž i pune godine trebala je, pojašnjava, biti u mirovini, no rješenje iz HZMO-a nije joj stiglo jer na Trgovačkom sudu stoji da je i dalje - direktorica. Sve dok je to tamo tako upisano, nema rješenja, objasnili su joj u područnoj službi HZMO-a.

"Poslala sam im sve podatke o odjavi, na što su odgovorili da to sve znaju, no dok me bilježnik ne odjavi na Trgovačkom sudu, ne mogu mi izdati rješenje o mirovini. Nazvala sam bilježničku komoru i objasnila im situaciju. Što da radim? Odgovorili su da je za to nadležan Ured predsjednika Građanskog suda. Prijavila sam sve tom uredu", opisala je svoj slučaj.

Dana 12. siječnja ove godine. dobila je dopis iz Ureda u kojem piše da im se bilježnik nije očitovao, ali da su dobili od HZMO-a odgovor da je javni bilježnik 1. siječnja 2024. umirovljen, a novi ne može provesti tuđi predmet sa starim datumom.

"S novim postupkom gubim sva prava do tad, ali i državi bih morala platiti doprinose za vrijeme kad se vodim kao direktorica - makar to nisam godinama i sve sam uredno i na vrijeme prijavila!", ogorčena je. Trebala bi, dodala je, umirovljenog javnog bilježnika privatno tužiti i pronaći za to odvjetnika, plaćati ga i suditi se godinama.

