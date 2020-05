“Ne bih svoj ‘ured’ i taj pogled mijenjao ni za što na svijetu”

Instruktor letenja. Avanturist. Sportaš. Tim je riječima sebe na društvenoj mreži opisao natporučnik Marko Novković, jedan od dvojice tragično stradalih pilota kraj Zadra. Oni koji su ga poznavali, a koji se sada u suzama od njega opraštaju, dodaju na taj popis još cijeli niz epiteta, od opušten i zabavan, uvijek spreman na šalu, ali i odgovoran i vrijedan.

No, Marko Novković uvijek je prvo isticao svoju ljubav prema letenju, baš kao i u životu, time je još nevjerojatnije i bolnije što se ovaj mladi život ugasio baš u kokpitu. Natporučnik Marko Novković rođen je 1989. godine u Melbourneu, no 2001. njegovi su se roditelji vratili u domovinu. Novković je s 12 godina krenuo u školu u Hrvatskoj, srednju završio u Zadru te je brzo usavršio jezik. Uvijek je isticao da nikada nije bio zagrijan za učenje. Nije niti sanjao da postane pilot, no onda se jednog dana sve promijenilo.

Najbolji posao na svijetu

– Ovo je moja priča – priča jednog učenika „buntovnika“ koji nije sanjao avione, nije prolazio s odličnim uspjehom i nije pogledao Top Gun do druge godine fakulteta i to tek na nagovor kolega! I takvi mogu postati vojni piloti! – napisao je Marko Novković na web-stranici vojnipilot.hr te u tekstu u kojem druge potiče da se također prijave za taj posao, opisao kako je došlo do toga da je u konačnici ipak odabrao ovaj poziv. Novković je, naime, letačku obuku završio u eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku koja se odvijala po Programu obuke vojnih pilota “Krila oluje”.

VIDEO Kolege i prijatelji opraštaju se od dvojice poginulih pilota

– Završio sam Tehničku školu i to za građevinara visokogradnje – „bauštelca“! Dan kad sam uopće saznao za ovaj poziv je bio dan kad su vojni piloti obilazili škole. Otišao sam ih poslušati, da ne moram na matematiku i zaintrigiralo me. Poziv koji uključuje dinamiku, uzbuđenje i letenje općenito me se dojmilo jer jedino što sam tada znao jest sljedeće – ne želim raditi uredski posao! To mi je bio dovoljan razlog da probam. Najgore što se moglo dogoditi jest da ne prođem liječnički pregled. Ljudi moji, položio sam to ko iz šale! – napisao je tada Novković te dodao kako su mnogi bili skeptični prema njegovu odabiru. Čak je u kasnijem intervjuu dodao da njegovi roditelji isprva nisu bili oduševljeni odabirom, no on je odlučio sebi pokazati da može.

– Smiješno je sjetiti se srednjoškolskih dana, za „ne vjerovati“ je zapravo, da sam na spomen postajanja pilota u 4. srednje bio ismijan od prijatelja, kolega, profesora pa čak i ravnatelja – dodao je te objasnio da je najvažnija upornost kako bi se postao vojni pilot.

– Bio sam sportski tip cijeli život, trenirao nogomet više od 10 godina, nisam volio školu, ali sam znao da su mi dobre ocjene potrebne za otvaranje vrata budućnosti. Nisam bio loš učenik, ali nisam bio ni najbolji. Tamo gdje je nedostajalo inteligencije, nadoknadio sam je upornošću, disciplinom i radom. Piloti se ne rađaju, već se stvaraju! Potrebna je velika vjera u sebe – prisjetio se Novković koji je uz puno “krvi, znoja i suza”, kako je sam napisao, postao pilot i to s jako dobrim ocjenama.

– Ovo je posao koji se ne može usporediti apsolutno ni s čime, letim po cijeloj Europi predstavljajući naše zrakoplovstvo i jedan sam od rijetkih koji istinski uživa u svom poslu. Imam najljepši pogled iz svog nestandardnog ureda koji si rijetki mogu priuštiti u životu i ne bih ga mijenjao ni za što na svijetu – zaključio je Marko Novković koji je živio u Zadru, a inženjer aeronautike postao je 2013. godine. Bio je nastavnik letenja i demo pilot na avionu Pilatus PC-9M s 800 sati leta i službeni komentator grupe “Krila oluje” u sezoni 2018. Također, sudjelovao je u operaciji potpore miru KFOR-a na Kosovu, a za rad su ga ocjenjivali najboljim ocjenama, poručili su iz MORH-a.

Novković je na društvenim mrežama često objavljivao slike iz svoga “ureda”, ali i iz prirode te slike vježbanja. Pohvalio se da je let s njim isprobao i glumac Goran Višnjić, a ima i niz zajedničkih fotografija s kolegama iz “Krila Oluje”. Novković je lani godine postao najmlađi član ove akrobatske grupe Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, a isticao je da mu je to bilo ostvarenje snova.

– Ljubav prema domovini bila je presudna pri povratku iz Australije u Hrvatsku, a ovo je za mene velik dan jer sam postao član hrvatske zrakoplovne reprezentacije. Čast mi je letjeti u sjajnom timu Krila Oluje i spremno ulazim u novi izazov, a to je dati sve od sebe kako bih opravdao ovo povjerenje i pridonio novim uspjesima – kazao je Marko Novković u ožujku 2019. kada se pridružio grupi kao vanjski desni pratitelj. Sudjelovao je u 12 nastupa, kako stoji na web-stranici vojnipilot.hr. Prije nešto manje od mjesec dana natporučnik Novković dao je i zadnji videointervju. Razgovarao je tada s pilotom Alexom MacPhailom koji iz Južne Afrike vodi YouTube kanal o letenju. Novković je tada komentirao stanje u Hrvatskoj uslijed pandemije, ali i još jednom potvrdio koliko uživao u letenju s mladim pilotima na obuci.

Što bi jednom rekao unuku

– Poštujemo sva pravila karantene, ali što se tiče letenja u Hrvatskoj, aktivni smo, imamo puno učenika ove godine tako da svakodnevno letimo s njima. Za buduće pilote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jako je važno da svaki dan vježbaju pa se trudimo to im i omogućiti. Tako da srećom za mene i ja sam u zraku, dobar je osjećaj biti gore – rekao je Marko Novković prije samo četiri tjedna.

Na društvenim mrežama objavljeno je i emotivno pismo koje je Marko Novković nedavno napisao, i to iz pozicije sebe kao 80-godišnjaka. Tekst o imaginarnoj budućnosti napisao je na radionici za pilote i katede na Visokom učilištu Alegebra koje je tekst i objavilo. “Sine, kćeri, unuče, moraš shvatiti da je samo jedan život. Jedan jedini tebi dan, da ga iskoristiš koliko god ti srce poželi. Pa već kad možeš sam sebi biti krojač tog jedinog života koji imaš na raspolaganju - zašto ga ne iskoristiš do kraja!?” – napisao je Novković te poručio: “istražuj, ispituj, riskiraj, skoči, izađi, padni, ustani, kreni, pobjedi strah, ugasi tremu, probaj nešto novo, igraj se, probaj sve! Ispuni svoj život tolikim brojem iskustava da kad dođeš u moje godine možeš imati osmijeh na licu i reći Bože, hvala ti na ovom jedinstvenom iskustvu - ne žalim ni za čim.”