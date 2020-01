Nazvao KBC Split i prijetio: Onaj momak je ubio trojicu, koliko bi ih ja morao ubiti, pet ili deset?

Zbog telefonskih prijetnji smrću liječnicima i medicinskom osoblju splitskog KBC-a policija je uhitila 47-godišnjeg muškarca nad kojim traje kriminalističko istraživanje. Sanja Nazlić iz splitske policije izjavila je danas da je 47-godišnjak jučer oko 12.30 sati telefonom nazvao bolnički Zavod za kardiokirurgiju, gdje je od medicinske sestre zatražio da ga spoji s liječnikom koji liječi njegovu majku.

Objasnio joj je da nikako ne može doći do doktora koji je obećao da će mu operirati majku do sredine ovoga mjeseca. Medicinska sestra mu je odgovorila kako ga ne može spojiti s liječnikom, na što je, prema njenoj prijavi, on kazao: "Onaj momak je ubio trojicu, koliko bi ih ja morao ubiti, pet ili deset?", zaprijetivši da će u slučaju da mu se majci nešto dogodi ubiti liječnika i još deset ljudi.

Policija je nakon prijave odmah reagirala i uhitila muškarca koji je navodno njihov bivši kolega, a koji je opovrgnuo da je prijetio.

Tijekom dana očekuje se da će policija obaviti pretragu njegova doma, a nakon što nad njim bude završeno kriminalističko istraživanje, privest će ga tužiteljstvu te sucu istrage.