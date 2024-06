Nakon što je objavio snimku na Tik Toku, policija traži da se Giljanović kazni maksimalnom zatvorskom kaznom

- Srića da nisam ima utoku (pištolj, op.a.) jer bi je upotrijebio - nošalatno u kameru izgovara Ivan Giljanović (43), poznato lice splitske kriminalne scene dok se vozi na gliseru. Obraća se Kristijanu Goluboviću (55), još poznatijem licu srbijanske krimi scene, koji se "proslavio" po rečenici: - Mala bara, puno krokodila - izgovorenoj u dokumentarnom filmu "Vidimo se na čitulji" koji se bavio srbijanskim podzemljem.

Spomenuti dvojac koja iza sebe ima bogati i policijski dosje u žiži javnosti našao se zbog incidenta koji se neki dan dogodio na Hvaru, a u kojem je sudjelovao Giljanović. Da incident postane javan, pobrinuo se sam Giljanović, koji je na svom TikToku objavio snimku sebe i Golubovića, dok priča o utokama.... E ta snimka bila je "poziv" splitskoj policiji koja s Giljanovićem godinama ima pune ruke posla. Pa su ga potražili, pretražili mu kuću...

Uglavnom, kako su priopćili, nakon što je u medijima objavljena snimka s Giljanovićeva TikToka, policija je, kako kažu, prvo utvrdila identitet osoba sa snimke, nakon čega su počeli kriminalističko istraživanje. Tijekom kojeg su utvrdili da su se 17. lipnja u 11.55 na Hvaru sukobili Giljanović i 37-godišnjak. Do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba je došlo, navodno zbog veza na rivi. Splitska policija navodi da je Giljanović verbalno napao 37-godišnjaka koji mu je, kako kažu neprimjereno uzvratio, nakon čega su se i fizički sukobili, udarajući jedan drugog šakama po tijelu. Po policiji to je remećenje javnog reda i mira na naročito drzak i nepristojan način.

POVEZANI ČLANCI:

Nakon što je utvrđeno kada i gdje se incident dogodio i tko je u njemu sudjelovao, policija je pretražila kuću na području Trogira koju Giljanović koristi, zbog sumnje da ilegalno posjeduje vatreno oružje. Uostalom oružje je i spominjao u videu kojeg je objavio. U pretrazi je nađen pištolj - revolver te tri komada streljiva. Sve u svemu Giljanović je prekršajno prijavljen za remećenje javnog reda i mira i ilegalno posjedovanje oružja.

Policija je protiv njega podigla i optužni prijedlog u kojem traži da mu sud zbog remećenja javnog reda i mira izreknu maksimalnu kaznu zatvora od 30 dana. Maksimalnu kaznu zatvora, ali od 60 dana traže i za ilegalno posjedovanje oružja. Policija je tražila i da se Giljanovića pritvori s obzirom na njihovu raniju prekršajnu i kaznenu prijavljivanost i okolnosti koje upućuju na opasnost od bijega, no taj im prijedlog nije usvojen. Što se tiče 37-godišnjaka koji je sudjelovao u sukobu s Giljanovićem, za njega je policija predložila novčanu kaznu.

Giljanović je lice koje je, što se kaže, dobro poznato policiji i pravosuđu. Nedavno je odslužio kaznu zbog pokušaja ubojstva Marka Bekavca, kojeg je nakon toga ostavio da leži u lokvi krvi. U njega je u svibnju 2018. pucao u jednom splitskom kafiću, nakon čega je pobjegao. U bijegu je bio gotovo godinu dana, prije no što se sam predao policiji.

FOTOGALERIJA Žestoka svađa Ivane Knoll i njemačke voditeljice: ‘Da izgledam kao ti, nosila bih isključivo zimsku odjeću‘

- Predao sam se zato što je sada konačno mir – kazao je Giljanović u travnju 2019. novinarima dok je s lisicama na rukama hodao između dvojice policajaca. Do tog trenutka, Giljanović, profesor kineziologije, s podebljim dosjeom, bio je jedan od najtraženijih splitskih, pa i hrvatskih bjegunaca. Na suđenju za pokušaj ubojstva su se on i Bekavca pomirili, grlili i ljubili, Giljanović je tvrdio da ga nije htio upucati, a Bekavac da mu ne zamjera. No to Giljanoviću nije pomoglo jer je na koncu dobio pet godina zatvora, što ga je - izrevoltiralo pa je u sudnici vikao:

- Čovik mi je pritija, šta sam triba napravit?! Silovateljima dajete dvi godine, a mene ste osudili zbog mog imena, prezimena i nadimka! Niste vjerodostojna sutkinja, ovo će vam past, ne pije vodu...Koliko su vam platili za ovu presudu?! Ma šta ću više slušat, idem ća! Ja sam na robiji ka doma, malo je pet, dajte mi 25 godina. Ja sam NAJJAČI! - vikao je Giljanović, dok su ga pravosudni policajci izvodili iz sudnice.

Teretio se da je 1. svibnja 2018. u kafiću Clo u Splitu pucao u Bekavca, a tijekom suđenja branio se da je to učinio u strahu za vlastiti život, jer je mjesecima bio izložen prijetnjama, ucjenama....Bekavac je pak oprostio Giljanoviću, davao mu podršku, govorio da ne želi njegov kazneni progon, te je iskazivao da je sam kriv te da shvaća zašto ga je Giljanović pokušao ubiti.

- Sam sam kriv za ovo što se dogodilo. Nisam zainteresiran za kazneni progon jer ja sam taj koji je doveo sebe i Giljanovića u ovu situaciju, a on mi je puno pomogao. Bio sam ovisan o heroinu, a on me primio kod sebe da se skinem s droge. Bio sam mu zahvalan. Uz njegovu asistenciju skinuo sam se s heroina. Primio me obiteljski, međutim, vidio sam da je život uz novac ljepši pa sam počeo razmišljati da od njega uzmem novac. Slao sam mu poruke. Njemu i ženi kada nije bio dostupan. Bio sam uporan. Sve sam, samo bezopasan nisam - iskazivao je Bekavac na suđenju.

POVEZANI ČLANCI:

No njegov iskaz, kao ni tvrdnje Giljanovićeve obrane da je bila riječ o nužnoj obrani nisu pomogle pa je osuđen na pet godina zatvora. U međuvremenu na optuženičku klupu je sjela i skupina Željka Raića, s kojom j je Giljanović navodno bio u sukobu te koja se među ostalim teretila i za iznudu Giljanovićeva oca. Tijekom izdržavanja kazne zatvora, Giljanović je napao jednog zatvorenika, koji ga je provocirao...

Što se pak tiče Golubovića i on je dobro poznato lice sa srbijanske kriminalne scene, koji je u više navrata osuđivana zbog svega i svačega u Srbiji. Recimo, 2010. je bio osuđen na sedam i pol godina zatvora jer je bio dio kriminalne skupine koja se bavila drogom, a osim njega tada je bila osuđena i njegova - majka. Također zbog droge. Ta je presuda kasnije ukinuta, pa je na novom suđenju 2014. dobio - 14 godina zatvora. Svojevremeno je bio suđen i zbog oružane pljačke na 14 i pol godina zatvora, osuđivan je zbog iznuda, bježao je iz grčkog zatvora te je bio uhapšen i u akciji Sablja koja je provedena nakon što je zemunski klan 2003. likvidirao srbijanskog premjera Zorana Đinđića. Posljednjih godina pojavljuje se kao zvijezda opskurnih realitya u Srbiji i predaje djeci po školama (!?), na što su lani tijekom prosvjeda poslije masakra u jednoj osnovnoj školi u Beogradu upozoravali mnogi, tražeći da mu se to zabrani.

FOTOGALERIJA Samo srećom nitko nije stradao: Kamion se prevrnuo preko obje trake državne ceste