Poginulo dijete (9) kod Obrovca: Češki turisti prevozili su eksplozivno sredstvo

*Dijete je smrtno stradalo u eksploziji kod Obrovca

*Dvije ženske osobe prevezene u bolnicu

*Do eksplozije navodno nije došlo zbog mine

Tijek događaja:



9:50 - Zadarski list neslužbeno doznaje kako su se u automobilu u kojem su bili češki turisti nalazili plinski spremnici, a navodno su upravo oni bili eksplodirali.

9:45 - Doznali smo iz bolnice u kakvom su stanju ozlijeđene Čehinje. Više OVDJE.

9:03 - Češka obitelj nije bila na kampiranju.

- ⁠Nije riječ o kamperu, riječ je o osobnom vozilu. Još uvijek utvrđujemo što se dogodilo - rekla za Večernji list Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije. Policija za sada ne navodi da je riječ o kaznenom djelu.

- Policija će u daljnjem kriminalističkom istraživanju utvrditi zašto je češki državljanin imao eksplozivnu napravu u svom automobilu. Riječ je o događaju sa smrtno stradalom osobom i ozlijeđenim osobama i obavit će se obavijesni razgovori i krim istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti - rekli su iz zadarske policije na upit Večernjeg lista istražuje li se je li riječ o kaznenom djelu odnosno kako je eksplozivna naprava bila u automobilu čeških državljana. Očekuje se da će policija sa svim detaljima za javnost izaći u poslijepodnevnim satima.

Stanovnici Bilišana s kojima smo jutros razgovorali su nam rekli kako im je čudna informacija da je djete naletjelo na zaostalu minu.

Foto: Šime Zelić/Pixsell

- Ovdje nije bilo ratnih događanja niti minskih polja i to je nemoguće - rekao nam je mještanin Bilišana.

8:48 - U teškoj tragediji koja se sinoć dogodila oko 18 sati na području oko Obrovca život je izgubilo dijete, navodno iz Češke, a još su dvije ženske osobe stradale od eksplozivne naprave. Policija je jučer tek istakla da je iz neutvrđenog razloga došlo je do eksplozije i da je smrtno stradalo dijete dok su dvije ženske osobe kolima Hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći.

Iz zadarske bolnice su jutros na upit Večernjeg lista odgovorili obavijestili o zdravstvenom stanju dvije hospitalizirane ženske osobe. Za Večernji list sinoć su stanovnici tamošnjeg područja koji nisu mogli potvrditi informaciju da je dijete stradalo nakon što je uslijed navodnog kvara na automobilu izašlo iz auta, naletjeli na zaostalu minu. Riječ je o prostoru s vrlo malo stanovnika i sinoć se nagađalo i da je riječ možda i o odbačenoj granati tijekom rata. - Sve je to jako tužno i velika je to tragedija za obitelj turista - rekli su nam.

Policijski službenici sinoć su osiguravali mjesto događa, te najavili da ce nakon što se ispune svi sigurnosni uvjeti pristupiti će se provođenju očevida. O događaju je upoznato nadležno državno odvjetništvo u Zadru. Stoga je Županijska cesta ŽC-6025, Bilišane - Bogatnik, od 20.05 sati bila zatvorena za sav promet, te se vozače savjetovalo da koriste druge zaobilazne pravce. Policija je jutros izdala novo priopćenje u kojem su istakli:

Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem, sumnja se kako je do eksplozije došlo uslijed aktiviranja za sada nepoznatog eksplozivnog sredstva koje se prethodno nalazilo u automobilu čeških registarskih oznaka u vlasništvu državljanina Češke, a koje se zbog kvara zaustavilo na odmorištu uz županijsku cestu ŽC-6025, na području mjesta Bilišane. Utvrđuju se okolnosti pod kojima se eksplozivno sredstvo našlo u vozilu.



Na mjestu događaja, uslijed eksplozije smrtno je stradalo dijete (2015.), dok su dvije ženske osobe u dobi od 49 i 34 godine te jedna muška osoba u dobi od 39-godina, svi državljani Češke, prevezeni u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći zbog zadobivenih ozljeda.

Obje ženske osobe zadržane su na daljnjem liječenju, dok je muškarac nakon ukazane pomoći otpušten na kućnu njegu.

Uslijed eksplozije, na automobilu čeških registarskih oznaka nastala su manja oštećenja. Očevid je proveden uz nazočnost zamjenika Županijskog državnog odvjetništva u Zadru koji je naložio obdukciju nad tijelom preminule osobe.



Tijekom jutra policijski službenici nastavljaju s provođenjem očevida i kriminalističkim istraživanjem. Županijska cesta ŽC-6025 i dalje je zatvorena za sav promet. Policija nastavlja s provođenjem očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja.

8:35 - Jedno dijete, navodno iz Češke, smrtno je stradalo u eksploziji koja se jučer dogodila u Obrovcu, dok su dvije ženske osobe prevezene u bolnicu. Prve informacije neslužbeno su navodile kako je došlo do eksplozije mine, no HRT javlja kako navodno to ipak nije bio slučaj. Radilo se o češkoj obitelji, navodi medij, koja se zaustavila uz cestu kada je došlo do tragedije.

8:00 - Iako je do nesreće došlo jučer oko 18 sati, cesta u Obrovcu jutros je i dalje zatvorena za promet.

''Zbog policijskog očevida prekinut je promet na županijskoj cesti ŽC6025 Bilišane-Bogatnik'', javlja HAK.