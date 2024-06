Najdugovječniji nizozemski ministar došao na čelo NATO-a

Najdugovječniji nizozemski premijer Mark Rutte izabran je jučer za novog glavnog tajnika NATO -a nakon višemjesečnih odugovlačenja, uzrokovanih ponajprije inicijalnim protivljenjem Mađarske i protukandidaturom rumunjskog predsjednika Klausa Iohannisa koji se do prije desetak dana borio za princip da bi glavni tajnik vojnog saveza prvi put trebao biti netko iz istočne Europe. Rutte je četvrti Nizozemac na mjestu glavnog tajnika NATO-a i 14. po redu na toj dužnosti. Tradicionalno mjesto glavnog tajnika pripada nekome iz europskih saveznica, dok je mjesto zapovjednika vojnog stožera rezervirano za Amerikance.

Odluku o imenovanju Ruttea donijeli su veleposlanici 32 zemalja saveznica na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Bruxellesu. Rutte stupa na dužnost 1. listopada, kada završava mandat Norvežaninu Jensu Stoltenbergu , koji obnaša dužnost glavnog tajnika od 2014. i kojemu je mandat produljivan četiri puta. – Mark je pravi transatlantist, snažan lider, graditelj konsenzusa. Znam da ostavljam NATO u dobrim rukama – izjavio je jučer Stoltenberg.

– Ogromna je čast biti imenovan glavnim tajnikom NATO-a. Savez jest i ostat će temelj naše kolektivne sigurnosti. Vođenje ove organizacije dužnost je koju ne shvaćam olako – poručio je Mark Rutte, 57-godišnjak iz Haaga (inače neoženjen, samac, ali iz velike obitelji sa sedmero braće i sestara).

Nizozemska pod njegovim vodstvom (od 2010.) dugo nije marila o tome hoće li izdvajati minimalno 2 posto BDP-a za obranu, što je cilj koji je zacrtan unutar NATO-a na summitu 2014. i na kojemu je posebno inzistirao bivši američki predsjednik Donald Trump, ali Rutte je od početka ruske invazije na Ukrajinu počeo ozbiljno doživljavati taj cilj i vodio je Nizozemsku kao pouzdanog saveznika. Nizozemska je obećala isporučiti Ukrajini 24 borbena zrakoplova F-16. Ruttea se percipira kao državnika koji je izgradio dobre radne odnose s Bijelom kućom, neovisno o tome je li američki predsjednik Joe Biden ili Donald Trump.

Amerikanci su ga u siječnju 2023. u povjerenju pitali je li zainteresiran za mjesto glavnog tajnika NATO-a, ali on je tada odgovorio da nije, otkrio je sâm Rutte prekjučer u nizozemskom parlamentu. Tada je odbio ponudu jer je, kaže, smatrao da bi to dovelo do izvanrednih izbora u Nizozemskoj. Ali, nakon što je njegova vlada pala (njegovom odlukom) u srpnju 2023., ponovno je razmišljao o američkoj ponudi tijekom ljeta, a kad je ideja uskrsnula u rujnu, tad je odgovorio da je zainteresiran.

U jednom radijskom intervjuu u listopadu izletjela mu je izjava da je otvoren za neku međunarodnu dužnost, što je bila javno iskazana ambicija da preuzme NATO, ali nakon toga više nije javno govorio o tome, pa ni u Zagrebu, kad je u siječnju 2024. službeno posjetio Hrvatsku nakon posjeta Bosni i Hercegovini.

