Tek 400-tinjak kilometra od Krima: Ovo mjesto postat će najveća zračna baza NATO-a u Europi

Mihail Kogălniceanu, zračna baza u Rumunjskoj koja je nazvano po političaru iz 19. stoljeća, mogla bi postati domaćin najveće zračne NATO baze u Europi. Kako navodi BBC, Mihai Kogălniceanu smješteno je u blizini Crnog mora, što omogućava NATO saveznicima brzi pristup istočnom krilu saveza te bolju koordinaciju obrambenih operacija.

- Ovo je ključni trenutak za našu sigurnost i obranu. Naša je zadaća osigurati da smo spremni odgovoriti na sve prijetnje - izjavio je glasnogovornik NATO-a. S obzirom na potrebe, ova baza mogla bi postati veća čak i od Ramsteina u Njemačkoj.

MK baza tako će uskoro dobiti eskadrilu rumunjskih F-16 koji su nedavno kupljeni od Norveške, kao i bespilotne letjelice MQ-9 Reaper, a u tom selu rotirat će se vojska, zrakoplovstvo i pomorsko osoblje iz 32 zemlje. Inače, ova baza je udaljena i tek 300-tinjak kilometra od Odese koju Rusi već duže vrijeme pokušavaju zauzeti, ali i 400-tinjak kilometra od okupiranog Krima.

Poručnik Charlie Tagg tamo leti već duže vrijeme, a ispričao je kako je invazija Rusije potpuno promijenila područja iznad kojih lete zrakoplovi NATO-a. Još 2021. borbeni piloti NATO-a letjeli su daleko iznad međunarodnih voda u Crnom moru, ali se sada drže zone od 12 nautičkih milja iznad rumunjskih i bugarskih teritorijalnih voda.

- Ranije smo bili ovdje kao sredstvo odvraćanja od bilo kakve ruske agresije. Sada je to više kao uvjeravanje za druge zemlje NATO-a, poput Rumunjske, da smo ovdje i da smo voljni braniti - objasnio je, dodajući kako dosad nije bilo poziva za presretanje ruskog zrakoplova, ali ih je bilo ranije iznad Baltika.

- Oni će samo zalutati - to nije protiv bilo kojeg međunarodnog prava, imaju pravo na to. Ali mi ćemo staviti zrakoplov pored tog protivničkog zrakoplova. To pokazuje Rusima da smo aktivni. Letimo s naoružanim mlažnjacima, tako da šaljemo jasnu poruku - poručio je.

