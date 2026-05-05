Najavljeni prvi govornici i prošireni program: Silicijska dolina, toksična muškost i Svadba!

Weekend.19 tako postaje mjesto susreta tema koje više ne pripadaju samo jednoj industriji. Umjetna inteligencija više nije isključivo tehnološka tema. Zdravlje više nije samo medicinsko pitanje. Obrazovanje više nije ograničeno na učionice. Financije, energija, liderstvo i mediji danas se preklapaju u svakom ozbiljnom razgovoru o budućnosti, a upravo takve razgovore Weekend dovodi na pozornicu.

Weekend.19 nije samo najveće izdanje dosad, to je presjek industrija koje će definirati sljedeće desetljeće.

Od Silicijske doline do manosfere - novi govornici Weekenda.19

Ovogodišnji program već sada donosi snažan spoj globalnih i regionalnih perspektiva.

U Rovinj dolazi i James Bloodworth, britanski novinar i autor koji kroz svoj rad istražuje društvenu nejednakost, rad, suvremenu muškost i manosferu. Njegova knjiga Lost Boys otvara pitanje krize modernog muškarca u kontekstu usamljenosti, radikalizacije i online supkultura, tema koje su danas sve prisutnije u javnom i digitalnom prostoru i koje oblikuju širu društvenu sliku mladih generacija.

Na Weekend.19 stiže Fredrik Haren, globalno poznat kao The Creativity Explorer i jedan od vodećih svjetskih govornika o poslovnoj kreativnosti, inovacijama i promjenama. Autor je deset knjiga, uključujući The Idea Book, uvrštenu među “100 najboljih poslovnih knjiga svih vremena”, a njegova najnovija knjiga The World of Creativity rezultat je 25 godina istraživanja kreativnosti diljem svijeta. Govorit će o kreativnosti kao ključnoj vještini budućnosti te kako razviti inovativno razmišljanje u svijetu koji se ubrzano mijenja.

Laura Bermudez, liderica s više od 25 godina iskustva iz Silicijske doline, radila je na razvoju i skaliranju digitalnih platformi u kompanijama poput PayPala, eBaya i Carte. Na Weekendu.19 govori o tome kako se grade i transformiraju kompleksni digitalni sustavi u eri u kojoj podaci, infrastruktura i umjetna inteligencija postaju temelj poslovanja, uz poseban fokus na to kako tehnologija mijenja organizacije, načine rada i ulogu timova u njima.

U Rovinj stiže i cijeli kreativni tim filma Svadba, koji na Weekendu.19 donosi pogled iza kulisa jednog od najiščekivanijih regionalnih filmskih projekata u ovom desetljeću. Kroz razgovor o nastanku filma, kreativnom procesu i suradnji, panel otvara i širu priču o regionalnoj filmskoj produkciji danas, od razvoja ideje do realizacije na setu. Na panelu će sudjelovati Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Igor Šeregi i Ivan Kelava.

Weekend programu će se pridružiti i Milena Radulović, glumica koja gradi karijeru između regionalne i međunarodne scene. Govorit će o iskustvu rada u različitim produkcijama te razlikama u profesionalnim standardima, očekivanjima i pritiscima na setovima u regiji i inozemstvu, nadovezujući se i na širu priču o suvremenoj regionalnoj filmskoj industriji.

Novi formati za teme koje izlaze iz svojih industrija

Ovogodišnje izdanje donosi i dva nova festivalska formata koji dodatno šire fokus Weekenda.

Health.Weekend donosi zdravlje izvan okvira medicine kao struke i promatra ga kroz širu sliku društvenih i tehnoloških promjena. Od utjecaja umjetne inteligencije i digitalnih rješenja do novih modela organizacije sustava, fokus je na tome kako se zdravstvo mijenja u stvarnom vremenu i što to znači za pacijente, sustave i industriju.

Education.Weekend uvodi novu dimenziju Weekenda.19, raspravu o znanju, obrazovanju i kompetencijama koje će oblikovati društvo u sljedećim desetljećima. Platforma okuplja profesore, znanstvenike, poduzetnike, menadžere, HR stručnjake, studente i kreatore obrazovnih politika, s ciljem povezivanja akademije i industrije u trenutku kada umjetna inteligencija mijenja način učenja, a tržište rada traži nove oblike znanja i vještina.

Nezaboravni vikend koji se ne događa online

Weekend je od samih početaka bio više od još jedne konferencije. To je mjesto gdje ideje započinju na pozornici, ali najvažniji razgovori nastavljaju se u hodnicima, na kavi, u šetnji Rovinjem i na večernjim druženjima. Upravo ta kombinacija sadržaja, ljudi i atmosfere čini Weekend jednim od najvažnijih regionalnih događaja.

Sve novosti i informacije o Weekendu.19 pratite na službenoj web stranici te na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, LinkedInu i TikToku.