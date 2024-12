Na zabačenom kineskom aerodromu snimljen misteriozni bijeli objekt, nekoliko je mogućih objašnjenja

Satelitske snimke snimljene 29. studenoga otkrivaju misteriozni bijeli objekt na jugozapadnom kraju udaljene zračne piste u blizini kineskog poligona za nuklearna ispitivanja Lop Nur. To je uzletište ranije bilo povezano s razvojem kineskih svemirskih letjelica za višekratnu upotrebu, a slika iz Planet Labsa prikazuje nepoznati objekt zajedno s nekoliko manjih koji su vjerojatno vozila i prateća opreme, piše portal The War Zone.

Uzletno-sletna staza duga je više od 5000 metara i jedna je od najdužih na svijetu, a na njoj se taj objekt nalazio. Oblik tog većeg objekta ostaje nejasan iako se čini široko cilindričnim, sjena u obliku klina i oznake piste upućuju na kratka, zdepasta krila. S približno 10 metara veličine, njegove su dimenzije slične mini-šatlovima X-37B američkih svemirskih snaga, iako se ne podrazumijeva izravna veza, piše The War Zone. Duga zračna pista i njezina izolirana lokacija čine je idealnom za testiranje svemirskih letjelica za višekratnu upotrebu, koji mogu imati vojnu primjenu. Naime, Kina je 6. rujna najavila povratak eksperimentalne letjelice za višekratnu upotrebu nakon 268 dana provedenih u orbiti. Međutim, ne čini se da je nedavno promatrani objekt izravno povezan s tim događajem. Svemirske letjelice za višekratnu upotrebu zahtijevaju kratko zadržavanje na pisti za postupke nakon misije, kao što je uklanjanje zaostalog goriva ili korisnog tereta. Produljena prisutnost objekta i stražnja orijentacija na zračnoj pisti dodatno dovode u pitanje njegov status povratka iz svemira.

Ako je navedeni objekt povezan sa svemirskom letjelicom, mogao bi poslužiti za obuku rukovanja s njim na tlu. Alternativno, mogao bi predstavljati još jedan način za ispitivanje zrakoplovstva. Austrijski promatrač svemira Felix Schöfbänker prethodno je snimio orbitalne slike kineskog svemirskog aviona za koji se vjeruje da je sletio u rujnu. Njegov oblik delta krila podudara se s krilima koja se vide na navedenoj satelitskoj snimci. Razvoj kineske svemirske letjelice i dalje je obavijen velom tajne.

👀 They seem not only got a model but also a full-scale prototype.

HaoLong-1 cargo spaceplane https://t.co/VI1Yoh3sRj pic.twitter.com/Dthfd1gi1v