Na udaru Venecija, New York i London. Znanstvenici u strahu: 'Došli smo do točke na kojoj nema povratka'

Otočna država Kiribati u opasnosti je zbog globalnog zatopljenja. Naime, niti jedan dio te države ne uzdiže se više od dva metra iznad Tihog oceana, a znanstvenici predviđaju kako bi to područje moglo biti nenastanjivo u sljedećih nekoliko desetljeća, zbog čega će biti raseljene stotine tisuća ljudi.

Nije jedino Kiribati taj koji se suočava s prijetnjom rasta razine mora - od Venecije do Nizozemske, Maldiva pa sve do Londona i New Yorka. Gradovi na obali diljem svijeta osjetit će posljedice, htjeli oni to ili ne, a znanstvenici strahuju kako ubrzano topljenje 'ledenjaka sudnjeg dana' na Antarktici bi moglo dovesti do toga da se crni scenarij još i brže dogodi.

Naime, prvi puta su se dojavili dolazi koji govore o tome da topla morska voda ulazi ispod ledenjaka 'sudnjeg dana' Thwaitesa, što dovodi do ubrzanog topljenja istoga i posljedično porasta razine mora na globalnoj razini. "Zabrinjavajuće je što podcjenjujemo brzinu kojom se ledenjak mijenja, što će imati razorne posljedice za obalne zajednice diljem svijeta", rekla je dr. Christine Dow, profesorica na Fakultetu za okoliš na Sveučilištu Waterloo i koautorica studija za britanski Telegraph. "Thwaites je najnestabilnije mjesto na Antarktiku".

Kako su temperature diljem svijeta sve više zbog klimatskih promjena, ledenjaci, ledene ploče u planinama i polarne ledene kape se tope. Globalne razine mora porasle su za oko 22 centimetara od 1880. Svaki nagli porast mogao bi biti katastrofalan za obalne gradove, poput Londona, New Yorka i Šangaja.

Ledenjak Thwaites po veličini se može mjeriti s Floridom i sadrži dovoljno vode da podigne ocean za 65 centimetara. Širine je 120 km i dubok 1,2 km te se topi već desetljećima, a tim međunarodnih znanstvenika sad je otkrio dokaze o tome da se ledenjak još snažnije topi. Ledena masa već čini 4 posto porasta razine mora planeta i zbog klimatskih promjena gubi 50 milijardi tona leda godišnje.

Foto: Pixabay

"U ledenjaku postoje karakteristike koje ukazuju na to da morska voda ulazi i puni jezerce ispod leda na tom mjestu, puni se i prazni", objasnio je dr. Rob Larter iz British Antarctic Survey koji je opsežno proučavao ledenjak Thwaites, piše britanski Telegraph

‘Vjerojatno smo došli do točke s koje nema povratka’

Autori studije nadali su se da će trebati stotine godina da Thwaites izgubi svoj led, ali sada strahuju da bi to moglo biti pitanje desetljeća. Dr. Larter je rekao da studija predstavlja "kariku koja nedostaje" u objašnjavanju onoga što se događa "ispod mnogo stotina metara leda". Tim je koristio satelitske slike visoke rezolucije i hidrološke podatke kako bi odredio džepove visokog tlaka gdje se površina ledenjaka podigla.

Znanstvenici vjeruju da bi nacije koje su u opasnosti zbog otapanja ledenjaka trebale ulagati u zaštitu od porasta razine mora, kao što je London učinio s barijerom Temze. Dugoročno gledano, kažu da je najbolji put naprijed ograničavanje emisija ugljika. Ali za ledenjak 'sudnjeg dana' možda je već prekasno. “Vjerojatno je prekasno da se zaustavi povlačenje cjelokupnog arktičkog leda”, rekao je dr. Larter. “Vjerojatno smo došli do točke s koje nema povratka.”

Više zelenih tema, možete pročitati na Rezoluciji zemlja.