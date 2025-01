Na području 10 županija uhićeno 48 osoba koje sumnjiče da su za 200 eura mita kupovali lovačke dozvole

Ranom zorom, kako to obično biva, policija je po nalogu USKOK-a, počela akciju na području čak 10 županija, a cilj akcije bilo je 48 osoba koje se sumnjiče za koruptivna djela. I to one vrste koja mogu biti i životno opasna, jer se prema neslužbenim informacijama, te osobe sumnjiče da su za 200 eura mita kupovali lovačke dozvole, bez da su polagali lovački ispit. Riječ je o svojevrsnom nastavku policijsko - uskočke akcije iz lanjskog siječnja, kada je bila uhićena 41 osoba. Također zbog sumnji d su za ne manje od 100 eura kupovali lovačke dozvole i tada je protiv te 41 osobe pokrenuta istraga. Tijekom te istrage, istražitelji su očito došli do podataka koji su ih doveli do novih 48 osumnjičenika.

Prevedeno, po neslužbenim informacijama, presudno je očito bilo ono što je nađeno u mobitelima lanjskih osumnjičenika, a lani je glavni osumnjičenik bio Ervin Martinuš, u vrijeme uhićenja, ravnatelj Pučkog otvorenog učilište Argali. To Pučko otvoreno učilište je registrirano za osposobljavanja lovaca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači, a prema sumnjama istražitelja, osumnjičenici koji su htjeli lovačke dozvole bez polaganja ispita, za to su davali mito. Lani je među uhićenicima bilo i policajaca i djelatnika Ministarstva gospodarstva. S obzirom na to da osumnjičenika ima 48, istražitelji će imati pune ruke posla dok obave sve pretrage i to na području 10 županija. Nakon toga slijedi ispitivanje osumnjičenika u USKOK-u te odluka hoće li USKOK i za koliko njih tražiti istražni zatvor.

Što se tiče načina na koji se mito davalo, USKOK sumnja da su ga davali oni polaznici Pučkog otvorenog učilišta koji su htjeli dobiti uvjerenje za lovca, bez da polože lovački ispit. Naime, polaznici programa osposobljavanja su nakon završenog programa trebali polagati ispit, koji se sastojao od pismenog i usmenog djela pred ispitnim povjerenstvom. Kada bi se dobilo uvjerenje o osposobljenosti, na temelju njega se moglo zatražiti izdavanje lovačke iskaznice i izdavanje odobrenja za nabavu oružja. Sumnja se da su osumnjičenici na račun Pučkog otvorenog učilišta Argali uplaćivali novac, nakon čega bi im bilo izdano uvjerenje o osposobljenosti za lovca, bez obzira jesu li završili program osposobljavanja. Uvjerenja su imala pečat Pučkog otvorenog učilišta i na temelju takvih uvjerenja moglo se tražiti izdavanje lovačke iskaznice te izdavanje odobrenja za nabavu oružja. Osim toga, na temelju takvih, zapravo lažnih uvjerenja, može se nabaviti i registrirati oružje.

>> FOTO Jedni gulili luk, drugi pekli odojka, treći igrali šah: Evo kako se zabavljaju studenti na Autokomandi u Beogradu