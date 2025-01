Uhićenja u deset županija: Davali 200 eura mita za lovačke dozvole, sumnjiči se 48 osoba

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji u nekoliko županija, priopćio je jutros USKOK. Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PNUSKOK po nalogu USKOK-a, navodi se u priopćenju. Navedene radnje provode se na području više županija - Zagrebačke, Karlovačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Primorsko-goranske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Koruptivna kaznena djela se, po neslužbenim informacijama, odnose na izdavanje lovačkih dozvola. Sumnja se, po neslužbenim informacijama, da se za izdavanje dozvola davalo mito od 200 eura. Isto tako neslužbeno, dozvole su se za mito izdavale ljudima koji nisu položili lovački ispit, a takvih je, kako se sumnja, bilo najmanje 48.

Prije nešto više od godinu dana u akciji USKOK-a i policije uhićena je 41 osoba zbog sumnji u primanje i davanja mita. Istražni zatvor tada se tražio za jednu osobu - Ervina Martinuša, ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Argali. No, on i ostalih 40 osumnjičenih teretilo se za primanje i davanje mita koje se koristilo da bi se ishodila uvjerenja o osposobljenosti za lovce i to bez obzira jesu li ispunjeni svi potrebni uvjeti za izdavanje tih uvjerenja. Kako USKOK sumnja, takva uvjerenja su se izdavala od veljače 2022. do siječnja 2023. i to na Pučkom otvorenom učilištu Argali koje je registrirano za osposobljavanja lovaca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači. Uglavnom USKOK sumnja da se od onih koji su htjeli dobiti uvjerenje za lovca davali ne manje od 750 kuna mita. Više pročitajte OVDJE.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>