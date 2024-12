Na plaćeni očinski dopust od 10 radnih dana otišla samo polovina očeva

Povećanje novčane naknade za korištenje prava na roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja, udvostručenje trajanja plaćenog očinskog dopusta te veća naknada za novorođeno dijete tek su neke od novosti koje bi demografsku sliku Hrvatske trebale bar malo oporaviti, počevši od ožujka sljedeće godine. Ima ih još, najavio je ministar demografije Ivan Šipić dodavši da će sve demografske mjere biti predstavljene “na sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju početkom prosinca”, dok bi izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama pred saborske zastupnike mogao već u siječnju.

Podsjetit ćemo samo kratko, posljednji se put on mijenjao u kolovozu 2022., a Ministarstvo demografije i useljeništva sad je analiziralo što su te izmjene, u praksi, i donijele. Mi ćemo krenuti s anketom koju su proveli lani, a kojom su željeli vidjeti koliko ljudi važnom smatraju ulogu oca u odrastanju djeteta, koliko su upoznati s činjenicom da se koristiti može i očinski dopust, zašto tate u manjoj mjeri uzimaju roditeljski dopust te što na sve to kažu poslodavci.

Bilo im je to važno jer upravo u kolovozu 2022. uveden je pojam očinskog dopusta, koji je, u najkraćim crtama, plaćen ostanak s djetetom nakon njegova rođenja u trajanju od deset dana (odnosno 15, ako su u pitanju blizanci), a roditeljski je dopust reguliran na način da, nakon što dijete navrši šest mjeseci, odnosno majci istekne rodiljni dopust, na roditeljski mogu oba roditelja ravnopravno u trajanju od po četiri mjeseca, s tim da su dva neprenosiva. U praksi, znači to da mama može biti na roditeljskom dopustu četiri mjeseca, četiri otac ili se podijeliti mogu da jedan bude šest mjeseci, drugi dva, a dopust se može iskoristiti do djetetove osme godine života.

E sad, ispitanici u anketi koju smo naveli ističu da je ravnopravno roditeljstvo izrazito važno, kako za emocionalni razvoj djeteta (smatra to 88 posto ispitanih), kao i za razvijanje zdravog odnosa između roditelja i djeteta (također 88 posto), ali i za kvalitetu odnosa između roditelja (72 posto). Za očinski dopust u tom je trenutku čulo dvije trećine ispitanih, za roditeljski dopust zna ih manje, ali ionako većina smatra da je majka važnija za dijete do treće godine starosti. Percepcija je građana i da muškarci koji koriste roditeljski dopust često imaju problema s poslodavcima, i to u većoj mjeri nego majke.

Je li to razlog zašto se tek polovica očeva odlučila na očinski dopust, onaj od trajanju od 10, odnosno 15 dana, ne znamo, ali statistika govori upravo to. – Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, od uvođenja prava (1. kolovoza 2022.) do 31. prosinca 2023. ukupno je 23.049 očeva koristilo očinski dopust, od čega je deset radnih dana za jedno dijete koristilo 22.738 očeva, a 15 radnih dana za rođenje blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece 311 očeva. Prema dostupnim zbirnim podacima po županijama, najviše je korisnika bilo u Gradu Zagrebu (njih 5432), a najmanje u Ličko-senjskoj županiji (220 korisnika) u istom razdoblju – kažu iz Ministarstva demografije u svojoj analizi zakona, a onda iznose podatke i za ovu godinu. U 2024., od siječnja do 30. lipnja, 9860 očeva koristilo je očinski dopust; 10 radnih dana za jedno dijete 9698 očeva, a 15 radnih dana za više djece 162 očeva.

Uzmemo li u obzir da se očinski dopust može koristiti do šestog navršenog mjeseca djeteta, u našu bi statistiku ušla djeca rođena 2023. te ona nakon veljače 2022., kojih je ukupno bilo oko 60 tisuća. Očeva koji su otišli na kratki dopust, s druge strane, bilo je gotovo 33 tisuće. Što se roditeljskog dopusta tiče, kako kažu u Ministarstvu, opet prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ukupno je 38.115 korisnika koristilo pravo na roditeljski dopust u trajanju od šest mjeseci. Očevi u toj statistici čine brojku od 1361. Ipak, koriste tate dva neprenosiva mjeseca, unatoč tome što roditeljski dopusti 4+4 mjeseca ipak završavaju tako da majke budu s djetetom šest mjeseci.

– Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, došlo je do većeg povećanja ukupnog broja korisnika prava na neprenosivi dio roditeljskog dopusta sa 6899 u 2022. na 10.383 u 2023. u trajanju od dva mjeseca koje svaki roditelj zadržava odnosno ne može prenijeti na drugog roditelja. Od ukupnog broja korisnika vidljivo je da ovo pravo u najvećem dijelu koriste očevi – kažu iz Ministarstva demografije.

