Je li isplativije kupovati na tržnici ili u trgovini? Ovo je naša računica, na voću i povrću uštedjeli smo čak 20 eura

Nama se ovdje isplati prodavati ih po 6 eura, a u Zadru su 7, 8, pa i 10 eura. Zašto, to morate pitati prodavače na tamošnjoj tržnici. Mene su trešnje u veleprodaji koštale 4 eura – objašnjava nam na utrinskom placu jedna od prodavačica kod koje nitko ne dvoji prodaje li robu pod krinkom upitnog OPG-a ili obrta. No kao i drugdje, i ne samo u Zagrebu, ni ovdje nikad, otkako su sa Slavkom Linićem fiskalne kase na tržnicama otišle u povijest, ne izdaju račune.

Zadarski hrušt, najveće i najcjenjenije trešnje, u zagrebačkoj se Utrini zapravo mogu naći i za već 4 eura za kilogram, i to one najcrnje i najzrelije, dok im je cijena u prosjeku 5 eura/kg, koliko ovih dana valja izdvojiti i za domaće marelice, koje su, poput sveg ostalog voća uranile i nekoliko tjedana u odnosu na lanjsku godinu. Trešnje u Dubrovniku, Rijeci, Puli, Splitu također koštaju vrtoglavih 9 ili 10 eura, a i marelice su najskuplje u Splitu, između 8 i 10 eura, podaci su TISUP-a.

FOTO Pogledajte što se nudi na šibenskoj tržnici: Mjericu jagoda prodaju po jako visokoj cijeni

Kako bilo, teško se oteti dojmu kako je lani, što god da se kupovalo prvo, bilo tvrdo/nedozrelo i neukusno, a sad – reklo bi se da se osjeća i okus breskve, i marelica... I ne samo na tržnicama nego i u trgovinama, gdje ista takva, lokalna, domaća roba, kako se vole hvaliti na tržnicama, košta i upola manje. Breskve u Studencu, primjerice, 1,99 eura za kilogram. Jagodama je na tržnicama cijena donedavno bila od 2 do 2,50 eura za mjericu od pola kilograma, a sad su opet poskupjele na 3, odnosno na 6 eura za kilogram. U nekim trgovačkim lancima mjerica se, međutim, može kupiti i za 1,50 eura, kilogram za 3. No na tržnici za skupoću imaju objašnjenje.

– Tako vam je to na početku i na zalasku sezone, sve ih je manje i skuplje su u nabavi – kaže prodavačica. Marokanske su lubenice pak, koje su se unazad nekoliko tjedana prodavale za 3,50 eura za kilogram, bile puno ukusnije i svježije, mnogi bi rekli i bolje od domaćih, dok je za današnje, provjerili smo jutros, precijenjeno za mekanu ružičastu masu, koja uopće nema okusa, dati i 2 eura. U Studencu kilogram lubenica prodaju za 0,88 eura za kilogram, a dok prispiju domaće, i u trgovinama ih se nađe marokanskih, panamskih...

VEZANI ČLANCI:

– Dinje su domaće, iz plastenika iz okolice Zadra – tvrdi kumica pokraj istaknute cijene od 2,50 eura za kilogram. U Kauflandu pak ista sorta košta 1,29 eura/kg na akciji. Kilogram domaćih cherry rajčica tu je 3,38 eura, a na utrinskoj tržnici 6. Kad su u pitanju tikvice, na akciji se u trgovinama ovih dana mogu naći i za 0,79 eura/kg, a na placu stoje 3 eura, jednako kao i krastavci, koji u Lidlu, primjerice, koštaju 0,69 eura. Cvjetača na tržnici košta 4 eura, a u Plodinama komad od oko 800 grama 1,39 eura. Kilogram domaćeg mladog krumpira na zagrebačkim je tržnicama s 2,50 eura pao na 2 eura u prosjeku, u Puli i Đakovu košta i 3.50 eura, dok se u trgovačkim lancima s njime već danima mame kupci za svega 0,79 eura po kilogramu. Mrkva je gdjegdje i 0,89, a na tržnici u Zagrebu 3 eura (u Puli 4).

Ispada da se i na svega osam artikala, kupimo li po kilogram jagoda, marelica, tikvica, mrkve, krumpira, cvjetače, rajčica i krastavaca može uštedjeti gotovo 20 eura. U trgovačkom lancu ceh koji treba platiti iznosi 12,92 eura, a na tržnici u Utrini vrtoglavih 32 – gotovo toliko da u trgovini svega možemo kupiti tri puta više. Ili, uz dobru porciju 'zelenjave', vitamina, minerala i ostalih nutrijenata za obitelj za tjedan dana – osigurati i nekoliko kilograma kvalitetnog mesa ili ribe.

– Sve vam je to zakon ponude i potražnje, da se ne prodaje, cijene bi sigurno bile niže – govori nam prodavačica u Utrinama, gdje su se jučer mogli naći i vrganji – za one svježije valjalo je izdvojiti i 20 eura/kg.

No tržnice su, vidjelo se to i jutros, osim petkom i subotom sve praznije. Tako su i obilje ribe na ribarnici u sklopu tržnice rijetki imali prilike vidjeti, no teško da su ih mogle privući cijene. I za brancina ili oradu treba platiti 12 eura, što je nemala stavka. Zbog skromne potražnje ili preobilnog ulova samo je svježoj srdeli jutros pala cijena s 4 na 2,99 eura.

FOTO Prve trešnje stigle na tržnice, kupci se žale na visoke cijene: Pogledajte kakva je ponuda