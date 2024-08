Na 'Lastovu' se šest dana prije tragedije na vezu u Lošinju feštalo, a zadnji put je pregledan u studenome 2023.

U ponedjeljak 5. kolovoza u 16 sati na trajektu "Lastovo", dok je u Malom Lošinju čekao ukrcaj putnika, održala se vesela zabava, bilo je tu i harmonike, primorskog zvuka, janjetine, kolača, a i trgao se krokant. Priređena je za kapetana Milu Sršena, kojemu je to bilo zadnje isplovljavanje s Lošinja prema Zadru prije mirovine i koji je "Lastovom" zapovijedao 17 od ukupno 40 godina koliko je "tukao more". Šest dana kasnije, u nedjelju 11. kolovoza, u isto vrijeme i na istom mjestu na trajektu su se događali najgori trenuci ne samo od njegova puštanja u promet u floti Jadrolinije 1978. već i u povijesti te tvrtke. Rampa trajekta pala je i usmrtila tri pomorca, a jednog ozlijedila.

Danas, dok su istražitelji – a na terenu je cijeli niz njih – planirali ispitati i pomorca u bolnici, Lošinjani su još bili u nevjerici da "Lastovo" – trajekt koji su svaki dan u ljetnoj sezoni gledali na vezu kojih sat i pol, nakon što bi iz Zadra krenuo u 9 sati, pa preko otoka stigao malo iza 15 sati, a onda opet u 16.30 istim putem nazad – sad stoji već danima u tamošnjoj luci kao podsjetnik na tu nedjelju. Domaći Lošinj, otok i grad pomoraca i kapetana, ovjekovječenih u knjigama, u pomorskoj povijesti, u nazivima – kao što je Riva lošinjskih kapetana, pa i u vegetaciji koje su donosili s plovidbi kad su, između ostalih podviga, prvi s istočnog Jadrana oplovili zloglasni rt Horn i stigli u Čile, je tih. Govori se da će proglasiti dane žalosti, ali isto tako kruže priče o tom nesretnom trajektu, kako su već viđali da je imao problema s rampom. Podaci iz Hrvatskog registra brodova (HRB) kažu da je "Lastovo" zadnji put pregledano u studenom 2023. i tada je, kažu, imalo sve zakonom propisane brodske isprave, pri čemu nije bilo primjedbi koje su ostale neotklonjene ili čiji se rok otklanjanja odgodio. Isto se odnosi i na sustav ukrcajnih i iskrcajnih rampi, kažu iz HRB-a.

Dok se čekaju službeni rezultati istrage, pojavljuju se i druge priče da je trajekt imao problema s rampama. Marina Barukčić-Stričević, reporterka Al Jazeere, ispričala je za Jutarnji list kako se u utorak 6. kolovoza vraćala sa suprugom i kćeri s jednodnevnog izleta iz Premude na Silbu i svjedočila je situaciji da se rampa, kad su pristali, na trajektu Lastovo više od pet minuta nije mogla otvoriti.

– Bilo je oko 19 sati i kad smo trebali izaći, rampa se nije otvarala. Bilo je u tom dijelu gdje smo stajali, pred rampom, nekoliko članova posade koji su izgledali kao da im se to ne događa prvi put. Čulo se glasno lupanje i nisam znala odakle je dopiralo, dojam je da je netko od članova posade lupao. Čekali smo pet minuta, zezali se da ćemo morati možda skakati u more i, kada se rampa iznenada počela spuštati, nije se spuštala naglo, imala sam dojam kao da je to iznenadilo i članove posade, koji su na naš komentar da ćemo, izgleda, ostati na trajektu samo slegnuli ramenima – rekla je Barukčić.

Putnici su, iako laici, očito, nešto primijetili na brodu. Pomorci pak kažu da se svaki kvar ili oštećenje mora zavesti u knjigu Sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša (SUS), za što je odgovoran časnik zadužen za sigurnost ili zapovjednik broda. Kvar ili oštećenje prijavljuje se zatim inspektoru broda u Jadroliniji koji u dogovoru sa zapovjednikom odlučuje na koji način, kada i gdje će se kvar ili oštećenje otkloniti. Sada i njih pregledavaju nadležne službe. U međuvremenu, linija za Zadar i dalje prometuje. Dok "Lastovo" stoji, putnike i vozila prevozi "Vladimir Nazor".

GALERIJA Istraga nesreće na trajektu Jadrolinije