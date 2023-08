UŽIVO Mura oborila rekord iz 2014., Sava u Rugvici prešla 9 metara

Vodostaj Kupe u noći je znatno opao, no Sava i Drava blizu su proglašenja izvanrednih mjera obrane od poplava u više mjesta. Najkritičnije je ipak još uvijek u Murskom Središću gdje je Mura jutros dosegla 537 cm, iako se prognoziralo 'tek' 500 do 520. Time je oboren rekord iz 2014. kada je maksimalni vodostaj iznosio 528 cm.

TIJEK DOGAĐAJA

8:52 - Gradonačelnik Murskog Središća oglasio se na Facebooku te izvjestio da su brane i pumpe izdržale noć - usprkos redkordnom vodostaju, mjesto je ostalo u potpunosti suho.

8:35 - Nakon što su vatrgasci jučer iz splavi na Savi spašavali avanturiste, jutros je provedena još jedna akcija u Zagrebu, otkriva Stožer civilne zaštite. Naime, usprkos svim upozorenjima, dvije osobe automobilima su se vozile kroz zatvoreni oteretni kanal Sava-Odra, pa su zapele.

Iz oteretnog kanala Sava-Odra spašene dvije osobe



Unatoč brojnim upozorenjima, dvije osobe upustile su se u vožnju automobilom kroz vodu koja je nadirala oteretnim kanalom Sava - Odra na samom izlazu u Odransko Polje. pic.twitter.com/3rJojTZy7h — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 6, 2023

8:13 - U 8 sati Mura u Murskom Središću ponovno je blago porasla, u Zagrebu Sava opada no nizvodno i dalje raste pa tako vodostaj u Rugvici iznosi 901 cm. Drava je u Botovu dosegla 5 metara visine.

7:55 - Tomislav Novosel iz Glavnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda potvrdio je kako su vodostaji počeli opadati. Vrh vodenog vala rijeke Save u Zagrebu bio je oko ponoći, došao je na +440 cm, što je 10 cm prije uvođenja izvanrednih mjera za grad, te 24-25 cm niže nego 2010.



- Vodeni val se seli nizvodno gdje su nasipi nešto niži. Proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava za područje općine Rugvica. Na Muri su sinoć proglašene izvanredne mjere obrane od poplava. Došao je nešto veći dotok od očekivanog, oko 1400 m3, a u Murskom Središću oboren je rekordni vodostaj. Nasipi su sigurni. Ovo su visoki vodostaji i za Muru i za Savu i za Dravu i potrebno je biti na oprezu idućih 24 sata. Vrijeme se polako smiruje, ne očekuju se znatne količine oborina. Kupa je 2-3 metra niža nego u svibnju 2022., ne očekuju se problemi, kao niti na sisačkom području, rekao je Novosel za HRT.

7:34 - Nakon noći u kojoj je zabilježen vrhunac vodenog vala te izrazito visok vodostaj, jutro donosi stagnaciju rijeke Save u Zagrebu. Na mjernoj postaji u gradu rijeka je u 7 sati iznosila 436 centimetara, što je ista vrijednost kao i sinoć u 19 sati.

Razlog ovako dugom prolasku vodenog vala su nove oborine koje su u međuvremenu pale u gornjem dijelu toka rijeke. Ipak, prema hidrološkim prognozama stanje bi se trebalo stabilizirati, a i tijekom noći nije bilo većih oscilacija u vodostaju. a najkritičnijoj točki u Drenju Brdovečkom od jučer u 15 sati do jutros u 7 vodostaj se snizio za više od metra pa stanovnici mogu odahnuti da je najgore prošlo.

Vodeni val sada nastavlja nizvodno, no u ovim trenutcima osim na mjernoj postaji u Rugvici gdje su izvanredne mjere obrane od poplava, drugdje je stanje redovno, a nastavit će se motriti u satima pred nama. Meteorolozi za danas najavljuju nastavak oborina, iako u prognozi nisu onako obilne kiše kao prethodnih dana, svejedno će se zadržati nestabilno i vlažno vrijeme temperaturama prikladnije početku listopada, a ne početku kolovoza.

7:27 - Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu Varaždin, donio je dana 05.08., u 21:00 sati rješenje o uspostavi redovnih mjera obrane od poplava na starom koritu Drave uz HE Dubrava na dionicama A.33.4. i A.33.7. na dionicama:

A.33.4. - r . Drava – d.o. - Staro korito HE Dubrava od Mosta Botovo do Selnice Podravske (granica KKŽ) (rkm 226+800-249+450)

A.33.7. – r . Drava - l.o. - Staro korito HE Dubrava ušće Mure u Dravu do restitucije HE Dubrava (rkm 236+700-243+000)

Ukupni protok rijeke Drave na brani HE Dubrava je porastao iznad 1800 m3/s

7:20 - Vatrogasci Murskog Središća objavili su jutros na Facebooku fotografije stanja u mjestu u nedjelju ujutro. Kao što je jučer obećao gradonačelnik, na terenu su bili cijeli dan s pumpama pazeći da se voda ne probije prema kućama. Iako je razina vode i dalje ekstremna, čini se da se vrijeme razvedrava i da bi uskoro moglo doći do smirivanja situacije.

Vodostaj Mure noćas je oborio apsolutni rekord koji sada iznosi 537 cm koliko je na rijeci zabilježeno u 5 sati ujutro. Od tada je u blagom padu.

7:10 - Sava u Zagrebu stagnira oko 556 cm u Jankomiru te 440 cm na istočnijem mjernom mjestu, no očekuje se pad vodostaja. Nizvodno od Zagreba vodostaj i dalje raste te je u Rugvici blizu proglašenja izvanrednog stanja, a i mjerna mjesta oko Ivanić Grada pokazuju tendenciju rasta razine rijeke. Raste i Drava kod Botova gdje bi uskoro mogle biti proglašene izvanredne mjere obrane od poplave.

