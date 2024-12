Možemo ne želi Antu Galića s liste vladajućih, no dvotrećinske većine ima i bez njihovih ruku

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrdio je na sjednici u srijedu imena 10 sudaca Ustavnog suda o kojima će se na plenarnoj sjednici raspravljati u četvrtak, a glasovati u petak, dan prije isteka već produljenog roka za desetero sudaca Ustavnog suda. Vladajući HDZ i lijevo-liberalna oporba još su u ponedjeljak usuglasili listu od deset kandidata koji će naslijediti ustavne suce kojima u subotu istječe produljeni mandat, no danas se u jednom momentu činilo kako bi se cijela stvar u zadnji tren mogla zakomplicirati. Sandra Benčić (Možemo) je, naime, na konferenciji za novinare objavila kako njezinoj stranci jedno od pet imena koje predlažu vladajući nije prihvatljivo. Pa je pojasnila kako se Možemo otpočetka vodio dvama kriterijima za buduće ustavne suce – da ispunjavaju zakonom propisane stručne uvjete te da imaju pozitivnu reputaciju u struci i javnosti. A jedna osoba s HDZ-ova popisa, kaže, ne udovoljava ni tim minimalnim kriterijima.

Potvrdila je potom kako je riječ o Anti Galiću, sucu Visokog upravnog suda, i to zato što ga je, tumači Benčić, iskorištavala Josipa Rimac, koja mu je slala poruke nakon što je njezina žalba stigla na upravni sud kojemu je Galić bio na čelu. Benčić napominje kako nigdje nije zabilježeno da je Galić prijavio takvo ponašanje bivše državne tajnice, a sada USKOK-ove osumnjičenice, zbog čega Možemo drži kako ovaj kandidat u javnosti nema reputaciju kakvu bi trebao imati sudac Ustavnog suda.

Zanimljivo, Benčić je uz SDP-ove Arsena Bauka i Peđu Grbina u ponedjeljak bila na sastanku na kojem je dogovoren popis svih deset imena koje će Odbor za Ustav predložiti Saboru. Među pet imena iz "kvote vladajućih" je i ono Ante Galića, a uz njega su tu još bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, profesor zagrebačkog Pravnog fakulteta Frane Staničić te dosadašnji suci Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović. Iz oporbene kvote na popisu su se našli aktualni suci Andrej Abramović i Lovorka Kušan, ali i profesorica ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Biljana Kostadinov, profesorica s riječke Katedre za teoriju prava i države Maša Morochini Zrinski te zagrebačka odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić. Imena su "probrana" s dvije neslužbene liste predloženih kandidata. Na listi vladajućih nalazilo se ukupno 13, a na popisu oporbe deset imena, no kada je konačno usuglašen popis od po pet sa svake strane, nitko ni s jedne ni s druge strane nije pokazao namjeru uložiti veto na bilo koje od dogovorenih imena, iako se takva mogućnost ranije spominjala. Tako ni Benčić, kažu naši izvori, na sastanku nije rekla ništa o tome da bi Galić bio neprihvatljiv njezinoj stranci. Jučer se, međutim, iskristaliziralo da zastupnici Možemo neće dići ruke za Galića, što ne znači da taj kandidat na kraju neće biti izabran. Jer, HDZ s partnerima i SDP i bez ruku Možemo imaju dovoljno zastupnika za imenovanje ustavnih sudaca dvotrećinskom većinom pa je sva prilika da će se situacija rasplesti tako da će Možemo dići ruke za njih devet, a desetog će imenovati HDZ i SDP.

Dvije najveće stranke, objektivno, i nemaju previše prostora riskirati situaciju u kojoj bi Ustavni sud od 7. prosinca ostao bez kvoruma, što bi dovelo do ustavne krize do sada neviđenih razmjera, u kojoj se, među ostalim, ne bi mogli provesti ni predsjednički izbori. Rušenje dogovora u posljednjem trenutku bilo bi krajnje neodgovorno i od jednih i od drugih. No, zato je stranka Možemo ovu situaciju, očito, odlučila iskoristiti kako bi još jednom podcrtala razliku između sebe i najveće stranke ljevice, s kojom se u dobrom dijelu bori za biračko tijelo. Pa Možemo još jednom ispadaju čisti i vjerodostojni, dok SDP-u ostaje ime onih koji "trguju" s HDZ-om, iako je jasno da je takvu "trgovinu" nemoguće izbjeći ako se uopće želi popuniti Ustavni sud.

