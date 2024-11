Monstrum iz Francuske dijelio gole slike svoje kćeri: 'Ne znam je li i mene drogirao i zlostavljao'

Suđenje Dominiqueu Pelicotu (71) i više od 50 muškaraca kojima je omogućio da siluju njegovu nadrogiranu suprugu u francuskom mjestu Mazan ulazi u deseti tjedan. Sud je na posljednjem ročištu imao priliku čuti svjedočanstvo Caroline Darian (45), Pelicotove kćeri, koja sumnja da je otac možda zlostavljao i nju. Naime, među 20-ak tisuća fotografija i snimki zlostavljanja Gisele Pelicot (72) koje je Dominique snimio od 2011. do 2020. godine, policija je pronašla i dvije fotografije značajno mlađe žene, koju na prvu nisu prepoznali.

Nije se prepoznala ni Darian, priznala je. "Poplun je bio podignut na desnoj strani, a slika je detaljno i iz bliza prikazivala stražnjicu žene koja spava. Pomislila sam da je iznimno blijeda. Kada su mi policajci dali drugu sliku, plahta mi se činila poznata, no nisam znala odakle. Nisam se prepoznala" rekla je na sudu. Tek nakon što ju je policijski službenik upitao ima li madež na istom mjestu kao žena na fotografijama, shvatila je istinu. "Kako me mogao fotografirati usred noći bez da me probudi? Je li drogirao i mene? Još gore, je li me i zlostavljao" pita se sada.

Caroline Darian njen je pseudonim pod kojim je objavila knjigu "Et j’ai cessé de t’appeler papa" ("Prestala sam te zvati tata") u kojoj opisuje kako je proganja ideja da je bila žrtva perverzija svog oca, piše Guardian. U knjizi također opisuje kako je monstruozan zločin njenog oca skoro uništio njen odnos s majkom, koja je mjesecima bila uvjerena da je njen muž savršen. "Pokušava se uvjeriti da muškarac kojeg je godinama voljela nije uvijek bio seksualni kriminalac. Nastoji pronaći olakotne okolnosti" navela je Darian. U memoaru otkriva i da je otac skrivao droge koje je koristio da uspava suprugu u čarapi u cipelama za planinarenje u garaži, te kako je na Giseleino ime uzimao zajmove i nakupio "astronomsku količinu" dugova.

Darian i njena braća bili su zabrinuti za majku kada je počela gubiti pamćenje, nagovarali su je da ode neurologu u strahu da ima Alzheimerovu bolest. Kada su izrazili zabrinutost Dominiqueu, on bi suprugine probleme pripisao stresu, ili pak promijenio temu. Gisele ne bi imala problema s pamćenjem kada je boravila kod svoje djece, no odmah po povratku u Mazan, sve bi bilo po starom. "Otac se javljao na njen mobitel, rekao bi da se odmara i oporavlja od putovanja. Uvijek ista laž... a mi smo mu vjerovali" komentirala je. Pelicot čvrsto odbacuje optužbe da je zlostavljao kćer, no osumnjičen je za kršenje njene privatnosti dijeljenjem njenih fotografija koje je potajno snimao te pohranjivao u mapi "Moja kćer, gola".

POVEZANI ČLANCI:

GALERIJA Nekadašnji senjski biser s panoramom Jadrana sada je samo zaboravljena ruševina u sjeni prošlih dana