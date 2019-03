'Molim hrvatske građane da mi posude po jednu kunu kako bih mogao platiti kaznu'

Ako moram Pevecu vratiti gotovo četiri milijuna kuna, ja bih molio svakog građanina Hrvatske da mi posudi po jednu kunu. Vratit ću im – komentirao je Zdravko Pevec odluku Vrhovnog suda kojom je presuda Županijskog suda u Bjelovaru iz 2015. godine postala pravomoćna pa on mora u zatvor na 11 mjeseci, dok je njegovoj supruzi Višnji zatvorska kazna zamijenjena radom za opće dobro.

Pola imovine pod ovrhom

– Šokiran sam, zbunjen, osuđen, a ne znam zašto. Što smo mi to ukrali? Pitaju me bih li pristao da mi oko noge stave narukvicu, da prate gdje sam. Nema problema, vežite me za zemlju jer tako mogu doprinositi. Ako mi oduzmu slobodu, sve propada. Spreman sam tražiti pomilovanje predsjednice – govori čovjek koji je sa suprugom Višnjom nekoć imao 20-ak prodajnih centara – šest tvrtki u Hrvatskoj, pet u inozemstvu – 500 tegljača, hotel...

Danas je pola njegove mirovine pod ovrhom pa radi u sinovljevoj tvrtki Pevec oprema te na svojem gruntu proizvodi vrhunsko vino, da ima za život. Sve do 2009., kobne za supružnike Pevec, Višnja i Zdravko u Hrvatskoj su živjeli američki san. S posuđenih 20 tisuća njemačkih maraka počeli su graditi svoje poslovno carstvo, jedan po jedan diljem Hrvatske otvarali su se dućani “prvog narodnog trgovačkog lanca”, a svako je otvaranje pratila fešta. Ispeklo se tih godina barem 20 volova i stado janjaca za raznorazna događanja koja su Peveci financirali. Na vrhuncu poslovnog uspjeha u tvrtki je bilo 4000 zaposlenih, 500 milijuna kuna ulagalo se u razvoj, a godišnji promet bio je 3,5 milijardi kuna.

A onda je došla 2009., kada se poslovno carstvo počelo urušavati kao kula od karata. Sve je počelo kada je Instalotehna, jedna od Pevecovih tvrtki, zbog svog dužnika zapala u probleme. Instalotehna je bila dobavljač Unija metala iz Zaprešića koja je krajem 2008. Pevecovoj tvrtki dugovala 27 milijuna kuna. Umjesto novca, dugovanje je kompenzirano strojevima Unija metala, što je u konačnici dovelo do tumačenja Porezne uprave da je Instalotehna preuzela Uniju metal, a samim time i njezina dugovanja.

Ta tvrtka iz Zaprešića samo je za porez dugovala 20 milijuna kuna. Na koncu je izračunato da Pevec mora platiti i njezin dug i šest milijuna kuna PDV-a na preuzete strojeve. Odjednom nagomilano milijunsko dugovanje značilo je početak kraja Peveceova poslovnog carstva jer ga je upravo zbog toga duga država blokirala. Jer, program restrukturiranja tvrtke koji mu je napravila ugledna revizorska kuća uz suglasnost banaka s kojima je poslovao već je imao u rukama 12. listopada. U tom je dokumentu obrazloženo na koji način svi dobavljači mogu biti podmireni, ali Pevec ga nije imao priliku predstaviti.

– Ministar Ivan Šuker te nas je godine 15. listopada blokirao, iako je vrijednost tvrtke bila oko 400 milijuna eura, dvostruko veća od obveza. Stečaj je trajao od Badnjaka do Štefanja – kazao je Pevec za Večernji list prije dvije godine.

Ubrzo su i on i supruga i dvojica sinova dobili otkaz, uslijedilo je uhićenje Višnje i Zdravka Peveca te suđenje zbog, kako se to tvrdi u optužnici, sumnje da su državu oštetili za oko 26,8 milijuna kuna, čime su zbog pogrešnog knjiženja stekli korist od 3,9 mil. kuna.

– Ljudi vam sve mogu oprostiti, ali uspjeh ne – ponavlja Zdravko Pevec.

– Nakon četiri godine potvrđena je prvostupanjska presuda Višnji i Zdravku – rezignirano će odvjetnik Peveca Veljko Miljević koji je najavio da će tražiti izvanredno ublažavanje kazne za Pevece: – Postoji i mogućnost ustavne tužbe, no o tom potom. U Strasbourg ne možemo dok ovdje ne iscrpimo sve mogućnosti – dodaje.

Božiković: Čudo za hrvatsko društvo

– Žao mi je Zdravka, poslovao sam s njim od njegova prvog dućana, preduga je to priča, no smatram da ih je puno prije njega trebalo zaglaviti u zatvoru – kaže Maro Božiković, prokurist splitskog Marka 2, koji je danas jedan od manjinskih dioničara novoga Peveca. Kaže da je zgrožen koliko je pronevjera do danas otišlo u zastaru i nitko nije odgovarao ili je oslobođen, tako da je presuda Zdravku i Višnji Pevec u najmanju ruku čudo za hrvatsko društvo u kojemu su strukture zakazale.

Deset godina od pokretanja, tada najvećeg hrvatskog stečaja teškog 2,7 mlrd. kuna, novi Pevec danas ima dobre poslovne rezultate, promet oko dvije milijarde, 24 centra i oko 2000 zaposlenih. Plaće rastu, stabilniji je, perspektivniji. – U međuvremenu je 85% duga starog Peveca oprošteno, dok je 600-tinjak vjerovnika tek preostalih 15% pretvorilo u dionice pa se praktički nitko nije naplatio – istaknuo je Božiković. Željko Kodrić iz Samoborke, koja je najveći dioničar Peveca, jučer nije želio komentirati presudu, a da nemaju praksu komentiranja sudskih presuda poručili su i iz HGK i HUP-a.