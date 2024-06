Mladić (31) koji je usmrtio splitskog ugostitelja u pritvoru: Nakon nesreće njegov brat se okomio na prolaznika?

Vozač BMW-a (31) koji je usmrtio 60-godišnjeg vlasnika popularnog fast food lanca u Splitu Medeni, Luku Kalpića, pritvoren je po osnovi opasnosti od utjecaja na svjedoke, javlja Slobodna Dalmacija nakon održanog ročišta na Županijskom sudu u Splitu. Do pogibije ugostitelja došlo je ovog ponedjeljka u Kaštel Starom kada je došlo do sudara između dva vozila.

Kako se doznaje, 31-godišnjaku je nakon nesreće izmjereno 1,33 promila alkohola u krvi, a uz to je nesreću izazvao jer nije stao na mjestu gdje je jasno bilo naznačeno obavezno zaustavljanje. Svojim BMW-om udario je u Fiat Pandu u kojem je bio Kalpić te ga usmrtio na mjestu. Uz to, policija je objavila nakon nesreće kako je došlo i do narušavanja javnog reda i mira, a medij doznaje što se dogodilo.

Naime, nakon nesreće iz BMW-a su izašli brat osumnjičenog i još jedna ženska osoba, pa počeli se i vrijeđati i derati zbog onoga što se dogodilo. Na to je prolazio Kaštelanin koji je htio pomoći te stao u obranu žene, na što je dobio udarac u glavu od brata osumnjičenog.

