Dala je otkaz u New Yorku. Tri godine putovala po svijetu, a onda je došla u Hrvatsku: 'Tako je sve krenulo'

Amerikanku Rebeccu Michelle Mistretta strast za putovanjima je prije nekoliko godina dovela u Hrvatsku, a nakon toga donijela je odluku da se iz New Yorka trajno preseli u Zagreb. Gostujući u rubrici Stranci u Hrvatskoj emisije Dobro Jutro, Hrvatska na HRT-u, ispričala je kako je rođena u New Jerseyju, gdje je živjela cijeli život te se preselila u New York gdje je studirala i radila u osiguravajućoj kući na Wall Streetu.



- To mi se nikako nije sviđalo. Ta karijera nije bila za mene, i sve mi je o bilo previše. Zato sam odlučila otići iz New Yorka, priča Rebecca Michelle. Posao koji nije voljela nagnao ju je da krene putovati. Tri godine putovala po svijetu samo s ruksakom na leđima i obišla je više od 40 zemalja.



- Sve je počelo kad sam 2016. godine došla u Hrvatsku. Bila sam na jedrenju i tada sam se zaljubila u Hrvatsku koja je doista prekrasna. U tom trenutku odlučila sam da ću probati raditi i druge poslove, i zato sam dala otkaz u osiguravajućoj kući i posvetila sam se učenju meditacije na Baliju. Tako je sve krenulo. Nekoliko sam puta otada došla i u Hrvatsku, kaže Rebecca Michelle. Nije štedjela riječi hvale za našu zemlju.

- Zemlja je doista prekrasna, udaljenosti su male. Nije samo more prekrasno, nego se i u Zagrebu možete popeti na Sljeme i uživati u pogledu koji seže jako daleko. Najviše mi se svidio taj mir. Ovdje je život nekako bio puno sporiji u usporedbi s New Yorkom. Jako mi se sviđa što vaša kultura na neki način podrazumijeva vrijeme koje možete posvetiti odmoru, opuštanju i uživanju. U New Yorku to nije tako, objašnjava.



- Kad kažem da sam iz New Yorka, uvijek me iznova pitaju kako sam odabrala Zagreb. Ja to ne mogu posve objasniti, to je i malo iracionalno. Za mene je to jednostavno nešto prirodno. Ovdje se osjećam suživljenom s okolinom.

Kad se doselila, najteže joj je bilo naći zajednicu s kojom bi se osjećala povezano:



- Kao strankinji, to mi je bilo dosta teško. S jezikom mi nije bilo teško jer mnogi ovdje govore engleski tako da sam se lako sporazumijevala. Kad sam počela raditi, i kad sam se posvetila meditaciji, osnovala sam jednu grupu žena poduzetnica koje su se nalazile u istoj situaciji kao ja. Tu ima puno strankinja, ali i mnogo domaćih žena, i na taj sam se način povezala s lokalnom zajednicom, napominje Rebecca Michelle.

Rebecca Michelle trenutačno se bavi privatnim i grupnim seansama meditacije. Doduše, iskustvo joj je pokazalo da među građanima Hrvatske praksa meditacije i nije previše popularna.



- Ali čini mi se da zanimanje za meditaciju raste. Postoji znatiželja, a gdje ima znatiželje, ima i potencijala za učenje meditacije. Mnogima se to čini nekako neopipljivo, ali radi se o konkretnim alatima koji vas mogu povezati sa samim sobom, objašnjava Rebecca Michelle.



Posljednji put je u SAD-u bila prije dvije godine.



- Nedostaju mi prijatelji i obitelj, to mi je najteže. Otišla sam iz SAD-a prije sedam godina, i moj nećak više nije malen kao kad sam otišla. Raste bez mene. To me osvješćuje o prolasku vremena, ali zato sam se doista posvetila njegovanju svog kruga ljudi ovdje u Hrvatskoj, zaključila je Rebecca Michelle Mistretta u HRT-ovoj emisiji.