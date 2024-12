Ministrica o posjetu napadaču iz Prečkog: 'Ovo je jedina i potpuna istina'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u bolnici je posjetila ozlijeđenog napadača iz Osnovne škole Prečko. U ponedjeljak je, tijekom posjeta Sisku i Petrinji, pojasnila da je susret s napadačem bio slučajan. "Ja sam se njemu obratila kao liječnik i upitala sam za njegovo zdravstveno stanje", kazala je.

"To je bio slučajan susret, nisam ga planirala posjetiti. Isto kao što je u dopuni bilo da je to bilo slučajni susret u povratku s dijagnostičke pretrage. To je jedina i potpuna istina", dodala je Hrstić, poručujući i da nije kontaktirala majku napadača. Otkrila je i stanje ostalih ozlijeđenih u stravičnom napadu u školi. "Sve ide na dobro i bit će polako otpusti", kazala je ministrica.

Podsjetimo, u napadu nožem prošloga petka 19-godišnjak je u školi Prečko ozlijedio pet osoba, a jedan učenik je preminuo od zadobivenih ozljeda. Tragični događaj potaknuo je diljem Hrvatske zahtjeve javnosti i roditelja djece da se pojačaju sigurnosne mjere pri ulasku i izlasku iz škola.

Tragediju u Osnovnoj školi Prečko u ponedjeljak je komentirao i premijer Andrej Plenković. "Razmatrat će angažman zaštitarskih tvrtki. S te strane ima primjera drugih gradova gdje zaštitarske tvrtke to rade. Međutim, pustimo to struci. Mislim da moramo imati mjere koje su kratkoročnog i dugoročnog karaktera", kazao je šef Vlade.

Najavio je potom plan za dugoročno rješenje u školama, gdje bi se u sistematizacijama radnih mjesta tražili ljudi s posebnim znanjima o zaštiti i sigurnosti, ali i onima koji su dovoljno pripremljeni za komunikaciju s djecom i roditeljima. "Ova tragedija je po meni jako iznimna, izvanredna situacija koja je, po svemu što vidimo, izazvana bolešću, zdravstvenim razlogom. Nema utjehe za bol koju roditelji preminulog dječaka imaju, kao i svi ozlijeđeni. Još jednom izražavam sućut", dodao je premijer.

VIDEO Prizori nakon tragičnog događaja u školi u Prečkom