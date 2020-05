'Ministrica Divjak izgubila je povjerenje učitelja, roditelja i učenika'

Profesorica hrvatskog jezika i nagrađivana književnica Korana Serdarević gostovala je u Večernjem TV gdje je govorila o važnosti pravilnog odabira udžbenika i hrvatskog jezika u srednjoj školi.

- Mi smo za prvi razred pisali prema prvo po prvom prijedlogu kurikuluma pa smo onda mijenjali kad se promijenio. Mijenjali su se čak i obvezne lektire. Morali smo i mijenjati što smo mi pretpostavili što bi bilo zanimljivo učenicima. Ponekad smo manje ili više ulazili u susret učenicima, manje ili više ulazili smo u susret učiteljima. No, morali smo poštivati kurikulumske zahtjeve, iako su neke po meni sulude.

Cijeli intervju pogledajte ovdje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upitana koliko profesor izlaze u susret učenicima, kazala je: - To ovisi o situaciji i profesoru, no mislim da uvijek ulaze u susret. To se vidjelo i prilikom štrajka koji se dogodio ove godine imali smo veliku podršku i učenika i roditelja što se ne bi dogodilo da ne postoji komunikacija. To se vidjelo i sada tijekom online nastave pogotovo u slučajevima mlađe djece kad su roditelji morali preuzeti i ulogu učitelja. Sad se vidjelo koliko je važna uloga učitelja u prenošenju znanja.

Iskustvo u e-nastavi

- Meni je prošlo prilično naporno. Imala sam već digitalnog materijala materijala. Činilo mi se kako imam dosta toga, no kako je vrijeme protjecalo pa više nije bilo aktualno prva dva tjedna tako sam se počela umarati. Najveći problem je što je to 24-satna komunikacija dnevno. Tu je mail, lumius, WhatsApp grupe sa svakim razredom...Ne možemo inzistirati da nešto naprave u određenom vremenu jer neznamo koliko imaju računala. Stoga im moramo dati duži period i ja moram biti tu u svakom trenutku ako njima nešto nije jasno. I to je prilično stresno.

- Mi smo se u početku raspitali tko ima računalo. Oni koji nisu imali dobili su nešto od škole, međutim imali smo potres. Imali smo učenike koji su morali otići iz kuće i nisu u tom trenutku nosili sve sa sobom. Isto tako, imamo obitelji koja imaju računala, ali i više djece. Onda se ta djeca trebaju rasporediti tijekom dana da imaju neko vrijeme za služenjem računalo.

Istaknula je kako ona pokušava jednom tjednom imati sat da ih vidim što više, no čak i tada neki učenici ne mogu sudjelovati.

Upitana jesmo li degradirali hrvatski jezik u školama, profesorica Korana Serdarević odgovorila je: - Mislim da se to nije dogodilo ove godine. To smo objedanili koliko nam nije važna načitanost i pismenost naše djece one godine kad je esej bio jednako važan kao ispit i kad smo shvatili da je puno učenika zakazalo na eseju. Umjesto da smo se išli zapitati što to ne valja i kako opismeniti naše učenike da mogu napisati jedan takav tekst, mi smo odlučili da ćemo to jednostavno maknuti. U tom trenu matura iz hrvatskog jezika je, po meni, postala apsolutno upitna. U ovom slučaju kad smo maknuli sve književne autoritete iz popisa za maturu, onda ne vidim smisao takve mature. Je li to samo papir ili se moglo tom pristupiti ocjenama koje su produkt svih godina školovanja kako bi upisali fakultet? A ne tjerati učenike na takav stres.

Istaknula je kako je to strašno frustira.

- Apsolutno sam zgrožena situacijom i nemogućnošću donošenja odluka u vezi početka nastavne godine, u vezi onoga što se događalo s maturantima koji su potpuno izigrani i ne znam kakav će biti njihov psihološki profil za godinu....Mislim da je strašno što se dogodilo maturantima.

Zašto je bitna lektira

- Ne bi ulazila u to što treba pročitati, to ovisi o ideji koju želimo ostvariti ako mislim obrazovanje. Čitanje je bitno jer omogućuje dubinsko razumijevanje svijeta oko sebe. Događa se jedna zanimljiva situacija. Ljudi čitaju više nego ikad, no ono što čitaju su SMS poruke, statuse. Kad se suočimo s nekim tekstom koji je kompleksiji, onda više nismo u mogućnosti zadržati koncentraciju. Potrebno je vratiti se čitanju kako bi vlastiti mozak natjerali da ponovo povezuje.

Navela je kako ona potiče ljubav prema čitanju u školi kroz čitanje suvremenih djela, te pokušava da čitaju kraće forme da se ne zatrpavaju.

- Očekivali smo od reforme da će suziti gradivo, no to se nije dogodilo. Čitaju suvremeno, čitaju ono što je blisko njima....

- Razočaralo me što u reformi nismo imali hrabrosti, za svaku reformu treba imati hrabrosti. Promjena je korjenita. Kad je Boris Jokić bio na čelu, vjerovali smo mu zbog entuzijazma i zbog njegove ideje koju je dobro argumentirao. Mislim da smo u tom trenutku imali neke mogućnosti da se to dogodi. To smo pokazali i prosvjedom. Ministrica Divjak izgubila je povjerenje učitelja, roditelja i učenika. Dokument koji smo onda dobili pokazao je kukavičluk.

Njezin savjet maturantima je da čim više čitaju.

- Ako ste došli do četvrtog razreda i ne znate zašto idete na tako veliki ispit, onda je to nezamisliv stres.