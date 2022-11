Ministar Primorac: Oporezivat će se najveći poduzetnici i to oni čiji je prihod bio veći od 300 milijuna kuna

Vlada će danas u javno savjetovanje uputiti prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit. Ministar financija Marko Primorac kazao je da će dodatni porez plaćati kompanije s prihodima u 2022. većim od 300 milijuna kuna, po stopi od 33 posto, no samo na dobit veću od 20 posto u odnosu na četverogodišnji prosjek.

"Cilj poreza nije kažnjavati bilo koga, kažnjavanje poduzetnike, nije cilj oduzimati nekome stečenu zaradu koja je iznad prihvatljivih razina. U okolnostima kada solidarnost treba doći do izražaja i okolnostima kada svatko mora podnijeti teret krize smatramo da je ovo opravdano i pravedno. Oporezovat će se najveći poduzetnici koji su ostvarili najveće dobiti. Prema našem prijedlogu to će biti najveći poduzetnici i to oni čija je prihod bio veći od 300 milijuna kuna", kazao je ministar financija Marko Primorac.

"Porezna osnovica bit će utvrđena na način da se izračuna prosjek dobiti koju su poduzetnici ostvarili u četverogodišnjem razdoblju prije 2022. godine, dakle u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini, i na prosjek te četverogodišnje dobiti dodat će se 20 posto. Sve ono što je povrh toga, bit će oporezovano dodatnim porezom na dobit po stopi od 33 posto", kazao je Primorac.

"Ako je nekome dobit primjerice rasla u 2022. 50 posto u odnosu na četverogodišnji prosjek, njegova efektivna stopa poreza na dobit bi bila 24 posto. Ako je nekome dobit rasla 100 posto u odnosu na četverogodišnje proteklo razdoblje njemu bi efektivna porezna stopa bila zbroj ovog poreza na dobit redovnog i dodatnog, njegova efektivna stopa poreza na dobit bi bila 30 posto", objasnio je ministar.

"Ima država koje imaju veće stope poreza od naših 18 posto, tako da je jasno svima da je ovo jedan dodatan porez, kojim porezni obveznici koji će ga plaćati neće biti sretni i zbog toga smo i razgovarali s njima, i ponavljam još jednom u ovoj kriznoj situaciji kada svi trebaju podnijeti teret krize smatramo da jedan ovakav prijedlog poreza utemeljen i na načelima jednakosti ali i na načelima pravednosti", kazao je.

Na pitanje koji će točno poduzetnici biti obuhvaćeni novim porezom Primorac je rekao: "Tiče se svih onih pravnih subjekata čiji je prihod bio veći od 300 milijuna kuna i ostvare dobit koja će biti veća za više od 20 posto u odnosu na proteklo četverogodišnje razdoblje".

"Bitno je istaknuti, ako je netko ostvarivao porezne gubitke u proteklom razdoblju to se neće uzimati u obzir, odnosno neće se prosjek računati tako da se oduzimaju te vrijednosti kako bi se prosjek smanjio, već ćemo računati kao da je u tom razdoblju ostvarena dobit nula", objasnio je Primorac.

Kazao je da je ovaj porez jednokratan i odnosit će se samo na 2022. godinu.

"Smatrali smo da je dobro da i oni participiraju, jer smo i tim poduzetnicima kao Vlada i država pomagali. Kod potpora nismo ciljali subjekte kojima je to potrebno, već smo pomagali svim subjektima, fiksirali cijenu električne energije. Stvarali smo jedno okruženje koje je za sve poduzetnike stabilno", kazao je Primorac.

"Mislim da Vladi nitko ne može prigovoriti da se ponaša nepoduzetnički", kazao je.

Što misle koalicijski partneri?

"Mi smo imali niz razgovora kako s pojedincima unutar HDZ-a kao i s koalicijskim partnerima. Prema mojim saznanjima su svi podržali ovaj prijedlog kakav će biti upućen u javno savjetovanje Mislim da će ovaj prijedlog naći podršku među oporbom. Potpora kolacijskih partnera je stabilna", kazao je Primorac.

"Ovo je jedan dodatan zakon koji se primjenjuju i iznosi više od 20 posto prosječne razine", objasnio je Primorac

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković kazao je danas na sjednici Vlade da to znači jedan doprinos solidarnosti u ovom trenutku u hrvatskom društvu.

"Ovo je kriza i to znači da oni koji imaju više pomognu onima koji imaju manje. Država je svojim intervencionističkim mjerama napravila ogromne iskorake, dali smo veliku potporu. Smatramo da bi ovakva vrsta poreza bila svojevrsni solidarni doprinos radi pravednije podjele tereta krize koja pogađa sve u društvu. Naglašavam, ovdje se ne radi o kažnjavanju onih koji su uspješni, nego obrnuto, radi se o preusmjeravanju dobiti onih koji imaju puno na one koji imaju manje i poanta je da sva sredstva koja se prikupe iskoristimo iduće godine i kanaliziramo ih kao izravnu potporu onima koji su najslabiji u društvu. To je politička filozofija ovoga koraka", kazao je premijer.