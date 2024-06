Milinović: Nedostajalo mi je 300 glasova da u Gospiću pobijedim u prvom krugu

Kandidat stranke LiPO (Lika, Primorje, otoci) Darko Milinović na prijevremenim lokalnim izborima u Gospiću osvojio je u nedjelju 42,6 posto glasova te je istaknuo da mu je samo 300 glasova nedostajalo da pobijedi u prvom krugu i postane novi gradonačelnik. "Dobio sam 43 posto glasova i trebalo mi je 300 glasova za pobjedu", izjavio je Hini Darko Milinović, nekadašnji HDZ-ov ministar, saborski zastupnik i župan, a sada kandidat stranke LiPO, koji je osnovao tu stranku nakon što je isključen iz HDZ-a.

Milinović je uvjeren da će u drugom krugu osvojiti 60 do 70 posto glasova i pobijediti protukandidata HDZ-ova Josu Vrkljana. "Uvjeren sam da će Karlo Starčević (HSP) i Danijel Tušak podržati mene jer ne mogu HDZ, a to znači da u drugom krugu dobivam 60 do 70 posto", rekao je Milinović.

Lokalni su mediji objavili da je HDZ-ov kandidat Vrkljan u prvom krugu osvojio 32,82 posto glasova te da je otpao treći kandidat - gospićki poduzetnik Danijel Tušak, kojemu je podršku dao bivši gradonačelnik Karlo Starčević (HSP).

Inače, upravo je Starčević i izazvao ove prijevremene izbore. On je prije glasanja povukao prijedlog proračuna te nije predložio novi. Vlada ga je razriješila, što je pravilo u slučaju kada se ne donese proračun. Starčević se sada nije kandidirao, a na njegovo mjesto doći će ili Milinović ili Vrkljan.