Milanović odgovorio Grlić Radmanu sa zanimljivim videom iz 2020.: 'Dame i gospodo...'

Predsjednik Zoran Milanović odlučio je odgovoriti ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu nakon što ga je optužio za proruske stavove. "Predsjednik Milanović relativizira i dolazi u raskorak sa svojim izbornim stožerom, a to je oporba koja je sada jako stručna u međunarodnim odnosima koga i zašto treba pozivati. Oni ne razumiju agendu ni procese koji se događaju u međunarodnim odnosima. Jako su hrabri, ali hrabrost je za neuke. Neuka oporba se bori da je Milanović trebao biti pozvan, a on nema srama pojaviti se među onima koji podržavaju Ukrajinu, već je bio Zelenskog izbjegavao u Washingtonu. Oporba se nije dogovorila i uskladila strategiju nastupa, osramotili su se, kao i sam Milanović. Njegovi proruski stavovi su vrlo jasni", izjavio je Grlić Radman u petak popodne.

Predsjednik je odlučio ne ostati mu dužan pa je objavio u petak navečer video koji prikazuje ministra iz 2020. godine kad je Hrvatsku podsjetio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. "Dame i gospodo, Plenkovićev “fantastični, briljantni, veliki umotvorni” ministar", stoji u statusu.

"Naš susret smo počeli s jednom knjigom pjesama i otkrio sam jednu toplu dušu poetsku Sergeja, pa sam čitao na ruskom poeziju koju je pisao Sergej Lavrov. On je pjesnik uz to što je diplomat. On je najdugovječniji ministar vanjskih poslova", rekao je tada ministar u videu koji je objavio Milanović.

Podsjećamo, Goran Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, žustro je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića i njegov posjet Crnoj Gori. Na sazvanoj konferenciji ovog petka ministar je poručio kako se Milanović i fotografirao iza ''ukradene hrvatske podmornice'', a dotaknuo se i Milanovićeve izjave kako ''četnički vojvoda ne bi trebao biti persona non grata u Hrvatskoj''.

- Za njegovo ponašanje smo čuli u Crnoj Gori, u Tivtu, gdje posjetio i Hrvatsko nacionalno vijeće, a po njegovim reakcijama, vidjelo se da ne poznaje Crnu Goru niti brige Hrvata tamo. Da ih poznaje, onda bi sigurno bio pokazao empatiju u mjesecu kada obilježavamo 33. godišnjicu zatočeništva stradanja civila u logoru Morinje, onda bi iskoristio taj trenutak, zapalio svijeću, položio vijenac i odao pijetet i poštovanje prema stradalim civilima - poručio je.

