'Milanović je bio superioran, nadmoćan i sarkastičan, a Primorac je nervozno i nadugačko tješio sam sebe'

Rezultat jučerašnjeg drugog kruga predsjedničkih izbora svi su znali. Oko toga nije bilo nimalo dvojbe. To da će Zoran Milanović pobijediti Dragana Primorca nikome nije bila nepoznanica. Jedino su se iščekivali rezultati, da se dozna koliko će postotaka imati taj novi Milanovićev trijumf, do kojih će se visina vinuti te nove brojke, a koliko će malo ovaj put ostati Primorcu. I naravno, s velikim se nestrpljenjem čekalo završno obraćanje i jednog i drugog ne bi li se vidjelo kako jedan prima dokaz najlegitimnije izborne i političke podrške građana, koji mu dadoše povjerenje za još pet godina, a kako se onaj drugi nosi s neumoljivošću još jednog, onog završnog poraza. Stoga smo kao i prije dva tjedna, nakon prvog kruga predsjedničkih izbora, našu poznatu komunikologinju i stručnjakinju za neverbalnu komunikaciju Ljiljanu Buhač zamolili da i sinoć stručnim okom i uhom prati obraćanja obojice kandidata nakon objave izbornih rezultata te analizira što su i kako govorili, uključujući i neverbalnu komunikaciju.

– Iz završnog govora Zorana Milanovića vidjelo se da je jako zadovoljan. Bio je i vrlo sarkastičan prema članovima HDZ-a i prema Draganu Primorcu kojeg je nazvao verbalnim zlostavljačem. Tijekom tog obraćanja javnosti na pozornici su bili samo on i njegova supruga. Na taj je način želio poslati poruku da je on predsjednik svih građana Hrvatske. Ponašao se superiorno i nadmoćno. Nije mogao zatomiti svoj sarkazam. Pozivao je na suradnju, no u glasu su mu se mogli osjetiti taj sarkazam i podsmijeh. Također, njegov se cinizam vidi i poruci da se zahvaljuje članovima i biračima HDZ-a. Premijeru Andreju Plenkoviću slao je poruku za suradnju, ponovio je da "daje ispruženu ruku", ali pritom nije zaboravio naglasiti svoje ovlasti, da je predsjednik i vrhovni zapovjednik te da je zadužen za obranu i nacionalnu sigurnost. S obzirom na njegovu nepredvidljivost, možemo sumnjati u iskrenost te poruke. Potvrđuje to i i govorom tijela. Mislim da Milanović neće promijeniti svoje ponašanje, da će i dalje slati strelice prema Plenkoviću jer time želi pomoći SDP-u za nadolazeće lokalne izbore. Sve u svemu, kako je Milanović opet dobio moć, a nepredvidljiv je, k tome i zlopamtilo, neće biti miran – kazala nam je Ljiljana Buhač analizirajući što se sve dalo iščitati iz sinoćnjeg Milanovićeva nastupa.

Potom se usmjerila na Dragana Primorca.

– Završni Primorčev govor bio je zapravo niz zahvala. Izgledalo je to kao u emisiji "želje, pozdravi i poruke". Tijekom obraćanja iza njega su stajali mladi ljudi potpuno nepoznati javnosti, nije bilo nikoga iz vrha HDZ-a. No kada je nešto kasnije izjavu davao premijer Plenković iza njega su se postrojili ministri, HDZ-ovi saborski zastupnici... Uglavnom, Primorac je bio nabacio osmijeh, ali se vidjelo razočaranje i osjetila se nervoza. Govor mu je djelovao kao da tješi samoga sebe. Stankama je tražio potporu publike u obliku pljeska, a podizanjem palca u zrak plješće sam je sebi podizao samopouzdanje. Publika koja je pratila njegovo obraćanje imala je komorna lica. Govor mu je bio predugačak i bez konkretnog sadržaja. Nije propustio opet istaknut svoj akademski status i najaviti što će dalje raditi. Stječe se dojam kao da šalje poruku – to sam odradio, sad se vraćam svom poslu. A Milanoviću nije čestitao na pobjedi vjerojatno po naputku HDZ-a. Kako Milanović prvotno nije čestitao Plenkoviću na pobjedi nakon parlamentarnih izbora, očito je sad Primorcu rečeno da ni on ne čestita Milanoviću – sažela je komunikologinja.

FOTO Predsjednički izbori su opet hit na mrežama. Ovo su najbolji memeovi