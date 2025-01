Milanović: Hrvatska neće biti zemlja u kojoj jedan čovjek odlučuje o svemu

Na društvenim mrežama uoči drugog kruga predsjedničkih izbora se oglasio i aktualni predsjednik Zoran Milanović. "Pozivam sve hrvatske ljude da 12.1. izađu na izbore, da mi daju podršku u tome da Plenkovića vratimo u ustavne okvire. Hrvatska neće biti zemlja u kojoj jedan čovjek odlučuje o svemu" napisao je na svom službenom Facebook profilu.

Naime, na njega se danas obrušio Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković koji je poručio građanima da im Milanović laže i ne nudi ništa dok je, naglasio je, njihov kandidat za Pantovčak Dragan Primorac dobar za budućnost Hrvatske. "Ovo je kampanja u kojoj predstoji ključna stvar, a to je sučeljavanje jedan na jedan koje je sutra i tu će hrvatski narod imati prigodu vidjeti zašto je loše da se izabere Milanovića, a dobro da se izabere Primorca", dodao je premijer. Tu su stvari potpuno jednostavne, naglasio je Plenković. "Mi poštujemo svakog birača i njegov izbor, ali baš da ljudi biraju nekoga tko nije napravio ništa u pet godina, tko nema program za idućih pet godina, onda je to loše za državu", ocijenio je. Primorac je dobar za budućnost Hrvatske, za njenu Zapadnu orijentaciju, poštivanje Ustava, vladavine prava u odnosu na Milanovića koji nudi pet godina istoga, a to je ništa, ustvrdio je. Na pitanje kada će Vlada poslati u saborsku proceduru izmjene Zakona o obrani, nije konkretno odgovorio. "Kad bude", rekao je bez otkrivanja detalja o samim izmjenama Zakona. Upitan hoće li se izmjenama ići u smanjenje ovlasti predsjednika Republike, koji je Vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske, Plenković je poručio da to nije tema Zakona.

Aktualni predsjednik i kandidat za novi mandat Zoran Milanović već je oštro reagirao na najave izmjena tog Zakona, a Plenković pita na što točno reagira kada nitko još nije ni vidio Zakon. "To je ta lažna i prijetvorna politika Milanovića koja ne vodi nikud, koja je odvela Hrvatsku prema Rusiji. Cijelo vrijeme sve što je činio međunarodno je bilo protiv naših strateških interesa. Laže Hrvatima i plaši ih mjesecima lažnom informacijom da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. Moraš biti jako zao i perfidan da na strahovima pokušaš dobiti potporu na izborima", rekao je. Građanima je poručio da ne vjeruju Milanoviću. "Čovjek vas laže mjesecima i to besramno. Nitko ne želi slati hrvatske vojnike u Ukrajinu, nigdje nema takve odluke. Smiješno je da netko podržava tu kampanju laži", ustvrdio je.

