Penava: Odluka Ustavnog suda je poštovana, Milošević: Želimo da ćirilica bude uobičajena

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je u petak kako se odluka koju je Ustavni sud donio u vezi s Vukovarom odnosila na sazivanje današnje sjednice Gradskog vijeća i razmatranje stanja u gradu te na današnje glasovanje o toj odluci "pa je time odluka Ustavnog suda apsolutno poštovana."

Vukovarsko Gradsko vijeće prihvatilo je zaključak o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara – pripadnicima hrvatskoga naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine. Zaključak je izglasan nakon trosatne rasprave s 15 glasova za, tri protivna glasa članova SDSS-a te po jedan suzdržan glas SDP-a i Živog zida.

U zaključku se među ostalim ističe da je dostignut stupanj razumijevanja, solidarnosti i snošljivosti među pripadnicima hrvatskoga naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine na razini koja omogućuje suradnju i suživot, no nisu se stekli uvjeti za proširivanje opsega osiguranih individualnih prava te propisivanje kolektivnih prava pripadnicima srpske nacionalne manjine koja živi u Vukovaru.

Penava je istaknuo kako "…ne zna zašto je u dijelu političkog ambijenta i medija prisutna teza da se nešto moralo i trebalo", ocjenjujući nedvosmislenom i jasnom odluku Ustavnog suda da se, u skladu sa Statutom grada, sazove listopadska sjednica Gradskog vijeća i raspravlja o stanju u gradu.

Na novinarsku opasku da je predsjednik Ustavnog suda Šeparović komentirao sudsku odluku riječima kako se neke odluke ne mogu u nedogled odgađati, Penava je rekao da je to stajalište predsjednika Ustavnog suda, a ne Ustavnog suda, "…a što znači u nedogled, njega pitajte".

Istaknuo je da je po Statutu grada Gradsko vijeće obvezno u listopadu, a najmanje jedanput u dvije godine raspravljati o stanju ljudskih prava u Vukovaru i u skladu s procjenom donijeti odluku.

"Ustavni sud je potvrdio ustavnost toga i dao za pravo Gradskom vijeću da tu problematiku tretira rukovodeći se time da u tom tijelu sjede građani grada Vukovara i da nitko nije mjerodavniji od predstavnika građana utvrditi kakvo je aktualno stanje u Vukovaru, i to je ono što smo mi danas učinili", rekao je Penava i podsjetio da je Gradsko vijeće o toj problematici raspravljalo 2015. godine i sada odlukom Ustavnog suda ponovno.

Odluku Gradskog vijeće poslat će odmah Ustavnom sudu, a hoće li se o temi raspravljati i na godinu, rekao je kako ne zna jer za godinu dana "tko živ, a tko mrtav".

"Mi svaki dan živimo u ovim okolnostima i propitujemo što možemo i trebamo", rekao je Penava, ocjenjujući današnju burnu raspravu na sjednici Gradskog vijeća riječima da se "…jednostavno moglo razgolititi tko tu koje pozicije uzima".

Poručio je da je svatko tko teži pridonositi gradu Vukovaru pozvan da to i učini te da će biti prihvaćen kao i do sada, da će, kao i do sada, udrugama, ustanovama, školama, vrtićima (…) grad osigurati dio novca iz proračuna, "ali treba biti jasno da se s mrtvima neće kalkulirati ni prema državi, a najmanje prema onima koji prikriveno podržavaju teze koje su dovele do zla i razaranja grada".

"To je okvir koji treba biti prihvatljiv svim ljudima dobre volje koji uvažavaju sudbinu i događanja 1991. godine u Vukovaru", rekao je Penava.

"Neki ljudi će sebe uvijek vidjeti kao ugrožene, a ne čovjeka koji dan danas ima ožiljke od žice na rukama ili rez noža na grkljanu. Oni mi ne mogu biti prijatelji (…), oni su neprijatelji za većinu Vukovaraca i ne žele nam dobro, a ako je itko ugrožen s obzirom na povijest i blizinu granice, onda su to građani Vukovara koji žele miran život i žele doprinositi državi kao ravnopravni građani bez obzira na porijeklo i vjeru", zaključio je Penava.

Suzdržani Bošnjak (SDP): Zaključak ne znači poštovanje odluke Ustavnog suda- Maduna (Živi zid) za referendum

Predsjednik SDP-a Goran Bošnjak objasnio je u izjavi novinarima nakon sjednice da je pri glasovanju ostao suzdržan.

"Nemam ništa protiv sadržaja ovog zaključka, no u drugom kontekstu. Slažem se da institucije hrvatske države ne rade svoj posao, pogotovo po pitanju procesuiranja ratnih zločina. No, sam zaključak ne znači poštovanje odluke Ustavnog suda, a zalažem se za poštovanje institucija ove države", rekao je Bošnjak, ocjenjujući da je Vukovar ponovno grad slučaj te je pozvao na poštovanje zakona koje je donio Hrvatski sabor.

Osim Bošnjaka, suzdržan je bio i vijećnik Živog zida Damir Maduna, koji je u raspravi pozvao na referendum Vukovarčana, što omogućava i Statut grada. Također je bio rekao da treba voditi računa o popisu stanovništva iz 2011., koji ne odgovara stanju stvari jer, kako je rekao, u Vukovaru nema 27 tisuća stanovnika.

Boris Milošević: Želimo da ćirilica bude nešto uobičajeno

Slažem se s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom da procesuiranje zločina počinjenih u tom gradu predugo traje i da se svaki zločin mora procesuirati, no ne možemo čekati da to završi kako bi raspravljali o pravima nacionalnih manjina. Poruka je to koju je nekoliko puta ponovio predsjednik Srpskog narodnog vijeća i zastupnik SDSS-a Boris Milošević u gostovanju na N1 televiziji u emisiji Newsroom. Na sjednici vukovarskog gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara, rekao je, nije očekivao promjene, no iznenadio se tonom rasprave i vrstom retorike.

- Falio je samo još fizički obračun. Šteta, jer se propustila prilika za dijalog, za koji smo otvoreni – rekao je Milošević, dodajući da nije dobro da se pitanje ćirilice gleda kroz prizmu Vukovara. Osvrnuo se na kampanju "Da se bolje razumijemo", koju je jučer pokrenuo SDSS, čiji je cilj skinuti stigmu s ćirilice.

- Želimo da ćirilica bude nešto uobičajeno i da njezino korištenje, bilo u privatnoj ili javnoj uporabi, ne ugrožava nikoga, pogotovo ne većinski narod – rekao je Milošević, dodajući da ima važnijih pitanja u zemlji od ćirilice. Nada se također da se tenzije iz Vukovara neće preliti na nacionalnu razinu.