Srbija se priprema za prvi tropski val: Meteorolog objasnio kakve veze ima Jadransko more s pojavom jakih oluja

Pred nama je prvi toplinski val ove godine, a još toplije nego u Hrvatskoj bit će u Srbiji gdje se očekuje da će temperatura na termometru rasti i do 35 stupnjeva Celzijevih. Visoke temperature preduvjet su za pojavu jakih oluja.

- Od četvrtka do utorka bit će pretežno sunčano i svakim danom sve toplije. Maksimumi će biti prvo od 23 do 32, zatim od 25 do 34 stupnja Celzijusa, što je znatno iznad prosjeka za ovaj dio godine i pred nama je prvi, jači, toplinski val ovog ljeta. Modeli još nisu složni po pitanju razvoja sinoptike oko 11. lipnja, ali velika većina proračuna oko tog datuma simulira spuštanje nestabilnog i osjetno svježijeg zraka te bi period prema sredini mjeseca trebalo obilježiti promjenjivo i svježije vrijeme uz temperature oko prosjeka - kaže meteorlog Marko Čubrilo, piše Blic.

Srpski meteorolog Ivan Ristić kazao je kako danas u Srbiju stiže tropski val koji su Talijani nazvali Scipione te će idućih nekoliko dana temperature biti do 35 stupnjeva uz osjećaj kao da je i 36-37 zbog povećane vlage. On je objasnio kakve veze ima temperatura Jadranskog mora s pojavom jakih oluja kakve smo imali prošle godine.

– Temperatura Jadranskog mora je trenutno od 21 do 24 stupnja i u ovom trenutku ne treba očekivati superćelijske oluje, ali svakako mogu nastati klasične oluje koje liče na superćelijske. Obične oluje imaju slabije vjetrove u odnosu na superćelijske koje prati vjetar i do 200 km na sat. Nevrijeme koje smo imali prije nekoliko dana imalo je naglasak na tuči, dok je manji naglasak bio na vjetru. Uz superćelijsku ide i tuča i razorni vjetar koji je mnogo opasniji od tuče. Da bi došlo do superćelijske oluje Jadransko more se mora zagrijati do 27 stupnjeva Celzijevih – kaže meteorolog Ivan Ristić.

Prema njegovim riječima, kada more dostigne temperaturu od 27 stupnjeva, pijavice koje se jave su poput “pumpi” koje usisavaju vlagu i prenose tu vlagu u oblake što povećava potencijal za nastanak superćelijskih oluja.

– Dakle, temperatura Jadranskog mora i vlaga u atmosferi su trik koji dovode do jake super oluje. Trenutno smo u razdoblju kada može biti oluja i pijavica, ali još uvijek nismo u razdoblju pogodnom za nastanak superćelijske oluje sve dok se dovoljno ne zagrije Jadransko more – objašnjava Ristić.

