Vrijeme i dalje nestabilno, Vakula: I u idućim danima ćemo imati pljuskove, grmljavinu, tuču...

Niti nakon velikog nevremena koje je poplavilo Ilok i okolna područja, ali i Rasinju kod Koprivnice, vrijeme nije stabilno, smatra meteorolog Zoran Vakula. Jedna osoba je i poginula u jučerašnjoj poplavi u Rasinji, 74-godišnja žena koju je suprug izvlačio iz vode koja je prodrla u podrum njihove obiteljske kuće.

- I dalje ćemo svakodnevno imati lokalne razvoje oblaka, pljuskove, ponegdje plaćene grmljavinom, možda čak i sugradicom, tučom, ali ne tog intenziteta kako je bilo prošlih dana - najavio je Vakula u prognozi za HRT u idućim danima.

- Prezagrijana atmosfera u koju nam povremeno dolazi vlažniji, hladniji zrak i tu su onda sasvim normalne pojave, i da nemamo klimatskih promjena, ovakvi kumulonimbusi, olujni razvoji oblaka, netko voli reći superćelije ili ne znam što sve ne. U svakom slučaju, nestabilnosti u atmosferi je bilo i bit će. Nažalost, djeluje da su sve češće i žešće te pojave - dodao je.

Unatoč nestabilnoj atmosferi, u idućim danima ipak bi trebalo biti osjetno toplije, uz veći broj sunčanih sati. Od petka će prevladavati i ''prave vruće tridesetice'', najavljuje.

- Potkraj ovog tjedna i početkom novog opet "prijete" češći i žešći pljuskovi i grmljavina, ali za pouzdaniju prognozu valja još pričekati. No, već sada je do tada sigurno na Jadranu pretežno sunčano, gdjekad čak i vedro, uz slab vjetar te rast temperature i zraka i mora, koje će i malom valovitošću mamiti sve više kupača. Uživajte, ali i ne zaboravite na negativno djelovanje sunca na kožu - kaže.

Što se tiče prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu, najavljuje se pretežno sunčano i toplije vrijeme, uz umjeren razvoj oblaka i rijetki pljuskovi u gorju i na istoku. ''Ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna većinom između 23 i 28 °C'', najavljuje se, a niti meteoalarmi ne bi smjeli biti upaljeni.

- U nastavku tjedna na Jadranu još više vedrine i daljnji rast temperature, ne samo zraka nego i mora, uglavnom mirnog ili malo valovitog jer će vjetar biti većinom slab. Noći ponegdje tople, a dani gotovo pa vrući. I na kopnu sve toplije, često i vruće, mnogima i sparno, ali i dalje ne sasvim stabilno, premda prevladavajuće sunčano. Svakodnevno će biti razvoja oblaka iz kojih je najveća vjerojatnost pljuskova i grmljavine u gorju, posebice u petak i subotu - najavljuje Vakula u idućim danima.