Meteorolozi upozoravaju: Stiže velika oluja, no ona je samo uvod. Ovo je recept za velike poplave

Toplinska kupola nad Europom napokon je pala i dolazi nam jesen, ali na krilima ogromne oluje koja upravo prelazi prema istoku kontinenta. Fronta se kreće preko Sredozemnog mora i Alpi, a zbog jakih vjetrova i atmosferske nestabilnosti, postoji mogućnost za snažne grmljavinske oluje. Već u ponedjeljak ujutro moguće su poplave u sjevernoj Italiji, Sloveniji i Austriji.

Očekuje se da će ovo nevrijeme donijeti intenzivne padaline, jake vjetrove, bujične poplave, a potencijalno čak i tornada, duž obala Ligurskog zaljeva i sjevernog Jadrana. Do ponedjeljka ujutro hladna će fronta već dosegnuti južnu i središnju Italiju i južni Jadran, te se proširiti na zemlje Balkanskog poluotoka, piše Severe Weather. Upozoravaju stanovnike hrvatske obale da budu u stanju pripravnosti zbog intenzivnih oluja sa snažnim vjetrovima, tornadima, jakim oborinama i lokalnim poplavama.

Foto: DHMZ

Ukupna količina oborina za ovo nevrijeme uvelike će varirati, no na Dinaridima se očekuje ​​oko 150-200 mm ili više lokalno od nedjelje do utorka za oko 48 sati. Ova područja uključuju obalna područja gdje postoji najveća vjerojatnost za razvoj intenzivnih bujičnih poplava. DHMZ za ponedjeljak najavljuje pretežno oblačno vrijeme uz povremene grmljavinske pljuskove, lokalno i olujno nevrijeme, osobito na Jadranu, gdje će puhati jako jugo koje će navečer na sjeveru okrenuti na buru. Jutarnje temperature zraka od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 °C.

Kasnije sljedećeg tjedna stiže nam prvi značajan udar puno hladnije zračne mase u središnju Europu i Sredozemlje, koji će donijeti loše vremenske prilike, dodatne poplave i vjerojatno dobru količinu snijega za više Alpe, nastavlja Severe Weather. Po završetku prvoga imat ćemo kratak predah od nevremena, ali Sjeverni Atlantik već će spremati sljedeću oluju za europski kontinent. U drugoj polovici sljedećeg tjedna, nad Atlantskim oceanom će se uspostaviti koridor znatno hladnije zračne mase od sjevera prema dubokom jugu iznad Europe, koji će do sljedećeg vikenda stići do Mediterana.

POVEZANI ČLANCI:

Ovakav vremenski uzorak obično je recept za produljeno razdoblje prekomjernih oborina i visokog rizika od potencijalnih poplava u cijeloj regiji. Kako će prvi val u nedjelju i ponedjeljak biti brz, utjecaja na toplo more jedva da će biti, što znači da će temperatura mora ostati relativno visoka, što pomaže razvoju jačih, obilnijih oluja. Zbog svega toga, drugo nevrijeme moglo bi donijeti još više oborina sjevernoj Italiji, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj krajem sljedećeg tjedna. Povijest nam govori da su ovi događaji vrlo zabrinjavajući i da ih treba pomno pratiti zbog mogućih poplava, napominju iz Severe Weathera.

Meteorolozi objašnjavaju da su ovako velike oluje posljedica ekstenzivnih i dugotrajnih toplinskih valova ovog ljeta koji su značajno zagrijali mora oko Europe, naročito Jadransko. Takozvani "marinski" toplinski val je postao nova norma zbog porasta temperature mora. Što su mora toplija, to su veće šanse za ekstremne oborine.

Naoblačilo se nad Medulinom Foto: IstraMet/Screenshot

U Africi se istovremeno događa ekstremno rijetka pojava. Zbog pomicanja intertropske zone konvergencije prema sjeveru, tropski valovi koji obično prolaze zapadno preko Atlantskog oceana sada su pomaknuti prema zapadu Sahare. Val se trenutno nalazi nad Malijem i Mauritanijom. Ovaj jedinstveni događaj znači da će najpoznatija svjetska pustinja ovog rujna imati 500 posto prosječnih mjesečnih padalina, što bi moglo uzrokovati rast vegetacije na inače golom, pješčanom tlu.

VIDEO Posljedice stravičnog tajfuna u Kini